https://sputniknews.com.tr/20230427/sevdigi-kizla-son-kez-oturdugu-banki-evine-tasidi-1070263358.html

'Sevdiği kızla son kez oturduğu' bankı evine taşıdı

'Sevdiği kızla son kez oturduğu' bankı evine taşıdı

Eskişehir’de sevdiği kızla son kez oturduğu bankı evine taşıdığı iddia edilen gençler, durumun aslının farklı olduğunu belirtirken, bankı parka geri... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T13:28+0300

2023-04-27T13:28+0300

2023-04-27T13:28+0300

yaşam

bank

eskişehir

aşk acısı

park

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Eskişehir’de ‘sevdiği kızla son kez oturduğu’ iddia edilen bankı parktan eve taşıyan gençler, sosyal medyada gündem oldu. Eve taşınan bankın fotoğrafı sosyal platformlarda binlerce yorum ve beğeni aldı. ‘Aşk acısının böylesi’ dedirttiren görüntülerin sahipleri iki arkadaş Bedirhan M. ve Egemen Ö., iddia üzerine bankı Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Bahar Parkı’ndan eve taşıdıklarını, durumun aşk acısıyla ilgisinin olmadığını ifade ettiler. Yaptıklarının yanlış oluğunu fark ettiklerinde, bankı tekrar parka geri götürdüklerini belirten iki arkadaş, tepkilerden ise memnun olduklarını söyledi.

eskişehir

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bank, eskişehir, aşk acısı, park