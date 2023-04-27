https://sputniknews.com.tr/20230427/rusya-disislerinden-abd-buyukelcisinin-aciklamasina-sert-yanit-1070294765.html
Rusya Dışişleri'nden ABD Büyükelçisi'nin açıklamasına sert yanıt
Rusya Dışişleri'nden ABD Büyükelçisi'nin açıklamasına sert yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a ABD’ye yapacağı ziyarette eşlik edecek gazetecilere uçuş saati geçtikten sonra vize... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T23:31+0300
2023-04-27T23:31+0300
2023-04-27T23:31+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
lynn tracy
abd
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD makamlarının en sevdiği numaranın uçuş saati geçtikten sonra vize vermek olduğunu belirterek, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy’in Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a BM çalışmalarına katılmak üzere ABD'ye yaptığı seyahate eşlik etmesi gereken Rus gazetecilerin vizeyi aldıktan sonra kendi imkanlarıyla gidebileceklerini söyleyerek gerçeği çarpıttığını ifade etti.Zaharova, "Uçuş saati geçtikten sonra vize vermek, Amerikan makamlarının en sevdiği numaradır. Herkesin bildiği bu türden pek çok örnek var ve ABD büyükelçisi yine utanmadan gerçeği çarpıtıyor” ifadelerini kullandı.Zaharova, Rus gazetecilerin kendi imkanlarıyla uçamayacaklarını, çünkü uzun süredir Moskova'dan New York'a doğrudan uçuşların yapılmadığını anımsatarak, “Lynn, siz de Annalena Baerbock ve Liz Truss gibi misiniz yoksa? 360 derecelik dönüşün ne olduğunu ve Karadeniz ile Baltık'ın farklı denizler olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa küstahça yalan mı söylüyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.Daha önce Tracy, Rus Kommersant gazetesine verdiği demeçte, Lavrov’a eşlik etmesi gereken gazetecilerinin Rus heyetinin uçağının kalkmasının ardından Amerikan vizesi almalarının bakanın BMGK’deki çalışmalarını takip etmek üzere ABD'ye gitmeleri önünde hiçbir engel olmadığını söylemişti.
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mariya zaharova, lynn tracy, abd, rusya
Rusya Dışişleri'nden ABD Büyükelçisi'nin açıklamasına sert yanıt
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a ABD’ye yapacağı ziyarette eşlik edecek gazetecilere uçuş saati geçtikten sonra vize verilmesini haklı çıkarmaya çalışan ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy’in açıklamasına sert tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD makamlarının en sevdiği numaranın uçuş saati geçtikten sonra vize vermek olduğunu belirterek, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy’in Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a BM çalışmalarına katılmak üzere ABD'ye yaptığı seyahate eşlik etmesi gereken Rus gazetecilerin vizeyi aldıktan sonra kendi imkanlarıyla gidebileceklerini söyleyerek gerçeği çarpıttığını ifade etti.
Zaharova, "Uçuş saati geçtikten sonra vize vermek, Amerikan makamlarının en sevdiği numaradır. Herkesin bildiği bu türden pek çok örnek var ve ABD büyükelçisi yine utanmadan gerçeği çarpıtıyor” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Rus gazetecilerin kendi imkanlarıyla uçamayacaklarını, çünkü uzun süredir Moskova'dan New York'a doğrudan uçuşların yapılmadığını anımsatarak, “Lynn, siz de Annalena Baerbock ve Liz Truss gibi misiniz yoksa? 360 derecelik dönüşün ne olduğunu ve Karadeniz ile Baltık'ın farklı denizler olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa küstahça yalan mı söylüyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.
Daha önce Tracy, Rus Kommersant gazetesine verdiği demeçte, Lavrov’a eşlik etmesi gereken gazetecilerinin Rus heyetinin uçağının kalkmasının ardından Amerikan vizesi almalarının bakanın BMGK’deki çalışmalarını takip etmek üzere ABD'ye gitmeleri önünde hiçbir engel olmadığını söylemişti.