https://sputniknews.com.tr/20230427/rosatom-turkiyede-yeni-bir-nukleer-enerji-santrali-insa-etmek-icin-gorusmeye-haziriz-1070271429.html

Rosatom: Türkiye’de yeni bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazırız

Rosatom: Türkiye’de yeni bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazırız

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un başkanı Aleksandr Lihaçev, Türkiye’de yeni bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazır olduklarını... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T15:46+0300

2023-04-27T15:46+0300

2023-04-27T16:02+0300

türkiye

rosatom

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Rosatom Başkanı Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıt transferi yapılacak tören öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamalar sırasında, Rosatom’un Türkiye’de ikinci bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazır olduğunu kaydetti. Lihaçev bu yeni bir santralin inşasına ilişkin tekliflerinin de hazır olduğunu ekledi.Rosatom Başkanı ayrıca Akkuyu santralinin birinci reaktöründeki inşa çalışmalarının sonbahara kadar tamamıyla bitirileceğini de belirtti.Bununla beraber Lihaçev, “Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşın Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin hayata geçirilmesi için Türk ortakları ile ileriye doğru ilerliyor” dedi.Rosatom Başkanı, Akkuyu santralinin gelecek sene ‘fiziksel olarak devreye alınacağını’ kaydetti. ‘Fiziksel olarak devreye alınması’, santralin enerji üretimine başlamasından önce geçmesi gereken son güvenlik aşaması.

https://sputniknews.com.tr/20230427/akkuyu-nukleer-guc-santrali-aciliyor-turkiyenin-elektriginin-yuzde-10unu-karsilayacak-1070261380.html

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rosatom, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)