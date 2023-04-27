https://sputniknews.com.tr/20230427/rosatom-turkiyede-yeni-bir-nukleer-enerji-santrali-insa-etmek-icin-gorusmeye-haziriz-1070271429.html
Rosatom: Türkiye’de yeni bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazırız
Rosatom: Türkiye’de yeni bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazırız
Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un başkanı Aleksandr Lihaçev, Türkiye’de yeni bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazır olduklarını... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T15:46+0300
2023-04-27T15:46+0300
2023-04-27T16:02+0300
türkiye
rosatom
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Rosatom Başkanı Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıt transferi yapılacak tören öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamalar sırasında, Rosatom’un Türkiye’de ikinci bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazır olduğunu kaydetti. Lihaçev bu yeni bir santralin inşasına ilişkin tekliflerinin de hazır olduğunu ekledi.Rosatom Başkanı ayrıca Akkuyu santralinin birinci reaktöründeki inşa çalışmalarının sonbahara kadar tamamıyla bitirileceğini de belirtti.Bununla beraber Lihaçev, “Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşın Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin hayata geçirilmesi için Türk ortakları ile ileriye doğru ilerliyor” dedi.Rosatom Başkanı, Akkuyu santralinin gelecek sene ‘fiziksel olarak devreye alınacağını’ kaydetti. ‘Fiziksel olarak devreye alınması’, santralin enerji üretimine başlamasından önce geçmesi gereken son güvenlik aşaması.
https://sputniknews.com.tr/20230427/akkuyu-nukleer-guc-santrali-aciliyor-turkiyenin-elektriginin-yuzde-10unu-karsilayacak-1070261380.html
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rosatom, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rosatom, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Rosatom: Türkiye’de yeni bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazırız
15:46 27.04.2023 (güncellendi: 16:02 27.04.2023) Abone ol
Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un başkanı Aleksandr Lihaçev, Türkiye’de yeni bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazır olduklarını ve bu konuda tekliflerinin de bulunduğunu belirtti.
Rosatom Başkanı Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıt transferi yapılacak tören öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamalar sırasında, Rosatom’un Türkiye’de ikinci bir nükleer enerji santrali inşa etmek için görüşmeye hazır olduğunu kaydetti. Lihaçev bu yeni bir santralin inşasına ilişkin tekliflerinin de hazır olduğunu ekledi.
Rosatom Başkanı ayrıca Akkuyu santralinin birinci reaktöründeki inşa çalışmalarının sonbahara kadar tamamıyla bitirileceğini de belirtti.
Bununla beraber Lihaçev, “Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşın Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin hayata geçirilmesi için Türk ortakları ile ileriye doğru ilerliyor” dedi.
Rosatom Başkanı, Akkuyu santralinin gelecek sene ‘fiziksel olarak devreye alınacağını’ kaydetti. ‘Fiziksel olarak devreye alınması’, santralin enerji üretimine başlamasından önce geçmesi gereken son güvenlik aşaması.