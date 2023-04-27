Romanı 'Slumdog Millionaire' filmine uyarlanan yazar Vikas Swarup, Türkiye'de

© AA Romanının uyarlandığı Milyoner filmi Oscar ödülleri aldığında neler hissettiğini ise Swarup, şöyle açıkladı: "Bu soru bana çok soruldu. Aynı soru, kitabı filme uyarlanan Bangladeşli bir yazara da sorulmuştu. O da şu cevabı verdi. Kitabınızın film yapılmasına izin vermek, kızınızı bir başkasıyla evlendirmek gibidir. Benim de kitabım, filme uyarlanmasıyla birlikte bir nevi gelin olarak gitti ve filmin yayınlanmasının ardından bir damadım oldu. Filmin bu kadar ödül kazanmasını izleyince çok değişik duygular yaşadım. En iyi film ödülü için sahneye çıktığımızda herkes seyircilere bakarken bir tek ben tavana bakıyordum. Kendi kendime, 'bir diplomat olarak burada ne işim var' demiştim." Söyleşinin ikinci kısmında Vikas Swarup, Büyükelçi Sunel'e benzer soruları sordu. ‘Salkım Söğütlerin Gölgesinde’ romanının diziye uyarlanması hakkında ne düşündüğü sorusunu Sunel, "Benim için çok özel bir duygu oldu. Dizide reytinglere biraz daha önem verildiği için ilerleyen bölümlerde senaryo, kitabın konusundan biraz ayrıldı ama neticede Ahıska Türklerinin yaşadığı dramın ekranlara yansıması açısından iyi oldu" ifadeleriyle cevapladı.