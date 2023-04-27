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Premier Lig'de zirve yarışı: Arsenal'i farklı yenen City avantaj yakaladı
Premier Lig'de zirve yarışı: Arsenal'i farklı yenen City avantaj yakaladı
Premier Lig'de zirve yarışındaki iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede Manchester City Arsenal'i 4-1 yendi. İki maçı eksik City puanını 73'e çıkarırken... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T03:25+0300
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spor
chelsea
arsenal
manchester city
ingiltere premier ligi
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İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'ı ağırlayan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City, ligde son üç maçında berabere kalarak yara alan lider Arsenal'ı ağırladı.Manchester temsilcisi, seyircisinin desteğini arkasına alarak başladığı maçın 7. dakikasında Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Saliba'nın eksikliğini bu maçta da yoğun şekilde hisseden Arsenal kalesine yüklenmeye devam eden ev sahibi ekip, 45+2. dakikada John Stones ile skoru 2-0 yaptı.İkinci yarının başında bir kez daha sahneye çıkan Kevin de Bruyne, şık golüyle takımını 54. dakikada 3-0 öne geçirdi. Arsenal'ın 86. dakikada Holding ile farkı ikiye indirdiği mücadelenin 90+5. dakikasında Norveçli futbolcu Haaland, maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-1.Son 6 sezonda 5. şampiyonluğu kovalayan ve iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu galibiyetinin ardından puanını 73'e çıkarırken, lider Arsenal 75 puanda kaldı.Arsenal, ligde 2 Mayıs Salı günü sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Manchester City ise 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.Chelsea'de kötü gidiş sürüyorEski futbolcusu Frank Lampard'ı ikinci kez teknik direktörlük görevine getiren ancak üst üste dört maçtan da mağlubiyetle ayrılan Chelsea, Cesar Azpilicueta (kendi kalesine) ve Bryan Mbeumo'nun golleriyle sahasında Brentford'a 2-0 yenildi.Deplasmanda West Ham United ile karşılaşan Liverpool, Cody Gakpo ve Joel Matip'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Londra ekibinin tek golünü Lucas Paqueta kaydetti.Gecenin diğer mücadelesinde ise küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Nottingham Forest, sahasında Brighton Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.
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chelsea, arsenal, manchester city, ingiltere premier ligi
chelsea, arsenal, manchester city, ingiltere premier ligi

Premier Lig'de zirve yarışı: Arsenal'i farklı yenen City avantaj yakaladı

03:25 27.04.2023
© AAFutbol, top, saha
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Premier Lig'de zirve yarışındaki iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede Manchester City Arsenal'i 4-1 yendi. İki maçı eksik City puanını 73'e çıkarırken, lider Arsenal 75 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'ı ağırlayan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City, ligde son üç maçında berabere kalarak yara alan lider Arsenal'ı ağırladı.
Manchester temsilcisi, seyircisinin desteğini arkasına alarak başladığı maçın 7. dakikasında Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Saliba'nın eksikliğini bu maçta da yoğun şekilde hisseden Arsenal kalesine yüklenmeye devam eden ev sahibi ekip, 45+2. dakikada John Stones ile skoru 2-0 yaptı.
İkinci yarının başında bir kez daha sahneye çıkan Kevin de Bruyne, şık golüyle takımını 54. dakikada 3-0 öne geçirdi. Arsenal'ın 86. dakikada Holding ile farkı ikiye indirdiği mücadelenin 90+5. dakikasında Norveçli futbolcu Haaland, maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-1.
Son 6 sezonda 5. şampiyonluğu kovalayan ve iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu galibiyetinin ardından puanını 73'e çıkarırken, lider Arsenal 75 puanda kaldı.
Arsenal, ligde 2 Mayıs Salı günü sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Manchester City ise 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.

Chelsea'de kötü gidiş sürüyor

Eski futbolcusu Frank Lampard'ı ikinci kez teknik direktörlük görevine getiren ancak üst üste dört maçtan da mağlubiyetle ayrılan Chelsea, Cesar Azpilicueta (kendi kalesine) ve Bryan Mbeumo'nun golleriyle sahasında Brentford'a 2-0 yenildi.
Deplasmanda West Ham United ile karşılaşan Liverpool, Cody Gakpo ve Joel Matip'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Londra ekibinin tek golünü Lucas Paqueta kaydetti.
Gecenin diğer mücadelesinde ise küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Nottingham Forest, sahasında Brighton Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.
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