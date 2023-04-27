https://sputniknews.com.tr/20230427/polonyada-fuze-oldugu-sanilan-tanimlanamayan-bir-askeri-cismin-parcalari-bulundu--1070266216.html
Polonya’da 'füze olduğu sanılan tanımlanamayan bir askeri cismin' parçaları bulundu
Polonya’da 'füze olduğu sanılan tanımlanamayan bir askeri cismin' parçaları bulundu
Polonya’nın kuzeyindeki Bydgoszcz kenti yakınlarında ‘havadan karaya fırlatılan bir füze olduğu sanılan, tanımlanamayan askeri bir cismin parçalarının’... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T14:35+0300
2023-04-27T14:35+0300
2023-04-27T14:35+0300
dünya
nato
polonya
rusya
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070266460_0:2:596:337_1920x0_80_0_0_31de1e90ed7ec39659f2ffb493dfffd7.jpg
Polonya basını en başta cismin ‘muhtemelen Rusya’ya ait bir füze’ olduğunu yazsa da daha sonra füzenin Polonya’ya ait olduğu belirlendi. Polonya’da yayın yapan RFM FM radyosu, Bydgoszcz yakınlarında füze olduğu sanılan tanımlanamayan askeri bir cismin parçalarının bulunduğunu aktardı. RFM FM’nin haberinde, parçaların havadan karaya fırlatılan bir füzenin olabileceği belirtildi ve bulunan parçalar üstünde Rusça yazılar bulunduğu da kaydedildi. Fakat RFM FM radyosu daha sonra füzenin Polonya Savunma Bakanlığı’na ait olduğunun belirlendiği aktardı. Ayrıca füze parçalarının kent sakinleri için tehlike oluşturmadığı da belirtildi. NATO üyesi olan Polonya’ya daha önce de kasım ayında bir füzenin parçaları düşmüş, söz konusu füzenin Rusya’ya ait olduğu iddia edilmişti. Ancak daha sonra füzenin Ukrayna’nın hava savunma sistemleri tarafından fırlatılmış olduğu belirlendi.
polonya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070266460_88:0:537:337_1920x0_80_0_0_04cb6d00629c58eba52cd4a49c379737.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, polonya, rusya, füze
nato, polonya, rusya, füze
Polonya’da 'füze olduğu sanılan tanımlanamayan bir askeri cismin' parçaları bulundu
Abone ol
Polonya’nın kuzeyindeki Bydgoszcz kenti yakınlarında ‘havadan karaya fırlatılan bir füze olduğu sanılan, tanımlanamayan askeri bir cismin parçalarının’ bulunduğu belirtildi.
Polonya basını en başta cismin ‘muhtemelen Rusya’ya ait bir füze’ olduğunu yazsa da daha sonra füzenin Polonya’ya ait olduğu belirlendi.
Polonya’da yayın yapan RFM FM radyosu, Bydgoszcz yakınlarında füze olduğu sanılan tanımlanamayan askeri bir cismin parçalarının bulunduğunu aktardı. RFM FM’nin haberinde, parçaların havadan karaya fırlatılan bir füzenin olabileceği belirtildi ve bulunan parçalar üstünde Rusça yazılar bulunduğu da kaydedildi.
Fakat RFM FM radyosu daha sonra füzenin Polonya Savunma Bakanlığı’na ait olduğunun belirlendiği aktardı. Ayrıca füze parçalarının kent sakinleri için tehlike oluşturmadığı da belirtildi.
NATO üyesi olan Polonya’ya daha önce de kasım ayında bir füzenin parçaları düşmüş, söz konusu füzenin Rusya’ya ait olduğu iddia edilmişti. Ancak daha sonra füzenin Ukrayna’nın hava savunma sistemleri tarafından fırlatılmış olduğu belirlendi.