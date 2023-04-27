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Polonya’da 'füze olduğu sanılan tanımlanamayan bir askeri cismin' parçaları bulundu
Polonya’da 'füze olduğu sanılan tanımlanamayan bir askeri cismin' parçaları bulundu
Polonya’nın kuzeyindeki Bydgoszcz kenti yakınlarında ‘havadan karaya fırlatılan bir füze olduğu sanılan, tanımlanamayan askeri bir cismin parçalarının’... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T14:35+0300
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rusya
füze
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Polonya basını en başta cismin ‘muhtemelen Rusya’ya ait bir füze’ olduğunu yazsa da daha sonra füzenin Polonya’ya ait olduğu belirlendi. Polonya’da yayın yapan RFM FM radyosu, Bydgoszcz yakınlarında füze olduğu sanılan tanımlanamayan askeri bir cismin parçalarının bulunduğunu aktardı. RFM FM’nin haberinde, parçaların havadan karaya fırlatılan bir füzenin olabileceği belirtildi ve bulunan parçalar üstünde Rusça yazılar bulunduğu da kaydedildi. Fakat RFM FM radyosu daha sonra füzenin Polonya Savunma Bakanlığı’na ait olduğunun belirlendiği aktardı. Ayrıca füze parçalarının kent sakinleri için tehlike oluşturmadığı da belirtildi. NATO üyesi olan Polonya’ya daha önce de kasım ayında bir füzenin parçaları düşmüş, söz konusu füzenin Rusya’ya ait olduğu iddia edilmişti. Ancak daha sonra füzenin Ukrayna’nın hava savunma sistemleri tarafından fırlatılmış olduğu belirlendi.
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Polonya’da 'füze olduğu sanılan tanımlanamayan bir askeri cismin' parçaları bulundu

14:35 27.04.2023
© SputnikPolonya- Füze
Polonya- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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Polonya’nın kuzeyindeki Bydgoszcz kenti yakınlarında ‘havadan karaya fırlatılan bir füze olduğu sanılan, tanımlanamayan askeri bir cismin parçalarının’ bulunduğu belirtildi.
Polonya basını en başta cismin ‘muhtemelen Rusya’ya ait bir füze’ olduğunu yazsa da daha sonra füzenin Polonya’ya ait olduğu belirlendi.
Polonya’da yayın yapan RFM FM radyosu, Bydgoszcz yakınlarında füze olduğu sanılan tanımlanamayan askeri bir cismin parçalarının bulunduğunu aktardı. RFM FM’nin haberinde, parçaların havadan karaya fırlatılan bir füzenin olabileceği belirtildi ve bulunan parçalar üstünde Rusça yazılar bulunduğu da kaydedildi.
Fakat RFM FM radyosu daha sonra füzenin Polonya Savunma Bakanlığı’na ait olduğunun belirlendiği aktardı. Ayrıca füze parçalarının kent sakinleri için tehlike oluşturmadığı da belirtildi.
NATO üyesi olan Polonya’ya daha önce de kasım ayında bir füzenin parçaları düşmüş, söz konusu füzenin Rusya’ya ait olduğu iddia edilmişti. Ancak daha sonra füzenin Ukrayna’nın hava savunma sistemleri tarafından fırlatılmış olduğu belirlendi.
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