© AAPeru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı.
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© AA
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı.
© AAİskelet kalıntıları, zengin arkeolojik mirasıyla tanınan Cajamarquilla bölgesinde gün ışığına çıkarıldı.
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© AA
İskelet kalıntıları, zengin arkeolojik mirasıyla tanınan Cajamarquilla bölgesinde gün ışığına çıkarıldı.
© AAKalıntıların Peru tarihinde kritik bir döneme ait olduğu düşünülüyor.
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© AA
Kalıntıların Peru tarihinde kritik bir döneme ait olduğu düşünülüyor.
© AABuna göre, kalıntılar Moche uygarlığının gerilemesi ile İnka İmparatorluğu`nun yükselişi arasında bir geçişe işaret eden Geç Orta Dönem`de yaşayan bireylere ait olabilir.
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© AA
Buna göre, kalıntılar Moche uygarlığının gerilemesi ile İnka İmparatorluğu`nun yükselişi arasında bir geçişe işaret eden Geç Orta Dönem`de yaşayan bireylere ait olabilir.
© AAKritik bir dönem olarak kabul edilen Geç Ara Dönem, MS 900-1200'ler arasını kapsıyor.
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© AA
Kritik bir dönem olarak kabul edilen Geç Ara Dönem, MS 900-1200'ler arasını kapsıyor.