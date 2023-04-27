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https://sputniknews.com.tr/20230427/perudaki-arkeolojik-kazilarda-mumya-kalintilari-cikarildi-1070257108.html
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı
Peru’nun Lima kenti yakınlarında San Juan de Lurigancho bölgesindeki Centro Arqueologico de Cajamarquilla'da yapılan arkeolojik çalışmalarda MS 900-1200'lere... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, peru, mumya, kalıntı, фото
fotoğraf, peru, mumya, kalıntı, фото

Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı

12:10 27.04.2023
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Peru’nun Lima kenti yakınlarında San Juan de Lurigancho bölgesindeki Centro Arqueologico de Cajamarquilla'da yapılan arkeolojik çalışmalarda MS 900-1200'lere ait olduğuna inanılan Geç Ara Dönem'e ait mumyalanmış kalıntılar ortaya çıkarıldı.
© AAPeru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı.
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı.
© AAİskelet kalıntıları, zengin arkeolojik mirasıyla tanınan Cajamarquilla bölgesinde gün ışığına çıkarıldı.
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
İskelet kalıntıları, zengin arkeolojik mirasıyla tanınan Cajamarquilla bölgesinde gün ışığına çıkarıldı.
© AAKalıntıların Peru tarihinde kritik bir döneme ait olduğu düşünülüyor.
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kalıntıların Peru tarihinde kritik bir döneme ait olduğu düşünülüyor.
© AABuna göre, kalıntılar Moche uygarlığının gerilemesi ile İnka İmparatorluğu`nun yükselişi arasında bir geçişe işaret eden Geç Orta Dönem`de yaşayan bireylere ait olabilir.
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Buna göre, kalıntılar Moche uygarlığının gerilemesi ile İnka İmparatorluğu`nun yükselişi arasında bir geçişe işaret eden Geç Orta Dönem`de yaşayan bireylere ait olabilir.
© AAKritik bir dönem olarak kabul edilen Geç Ara Dönem, MS 900-1200'ler arasını kapsıyor.
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kritik bir dönem olarak kabul edilen Geç Ara Dönem, MS 900-1200'ler arasını kapsıyor.
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