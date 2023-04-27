https://sputniknews.com.tr/20230427/pakistanda-trende-yangin-7-olu-1070258542.html
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü
Pakistan’ın Sindh eyaletinde bir yolcu treninin vagonun alev alması sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T12:16+0300
2023-04-27T12:16+0300
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Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Khairpur şehrinde Karachi-Lahor seferini yapan bir yolcu treninin vagonu alev aldı.Bugün sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.Yangının çıktığı vagonda bulunan en az 20 kişinin ise pencerelerden atlayarak kurtulduğu belirtildi.Yangının nedeni henüz bilinmezken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanan vagonun çıkarılmasının ardından trenin seferine devam ettiği açıklandı.
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Pakistan’da trende yangın: 7 ölü
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü
2023-04-27T12:16+0300
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video, pakistan, sindh, tren, yangın, видео
video, pakistan, sindh, tren, yangın, видео
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü
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Pakistan’ın Sindh eyaletinde bir yolcu treninin vagonun alev alması sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Khairpur şehrinde Karachi-Lahor seferini yapan bir yolcu treninin vagonu alev aldı.
Bugün sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
Yangının çıktığı vagonda bulunan en az 20 kişinin ise pencerelerden atlayarak kurtulduğu belirtildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanan vagonun çıkarılmasının ardından trenin seferine devam ettiği açıklandı.