https://sputniknews.com.tr/20230427/pakistanda-trende-yangin-7-olu-1070258542.html

Pakistan’da trende yangın: 7 ölü

Pakistan’da trende yangın: 7 ölü

Pakistan’ın Sindh eyaletinde bir yolcu treninin vagonun alev alması sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

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Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Khairpur şehrinde Karachi-Lahor seferini yapan bir yolcu treninin vagonu alev aldı.Bugün sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.Yangının çıktığı vagonda bulunan en az 20 kişinin ise pencerelerden atlayarak kurtulduğu belirtildi.Yangının nedeni henüz bilinmezken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanan vagonun çıkarılmasının ardından trenin seferine devam ettiği açıklandı.

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video, pakistan, sindh, tren, yangın, видео