https://sputniknews.com.tr/20230427/okul-idaresiyle-tartisip-pompali-tufekle-okulu-basti-1070270190.html

Okul idaresiyle tartışıp pompalı tüfekle okulu bastı

Okul idaresiyle tartışıp pompalı tüfekle okulu bastı

Şanlıurfa’da okul idaresiyle ile tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T15:34+0300

2023-04-27T15:34+0300

2023-04-27T15:34+0300

türkiye

şanlıurfa

şanlıurfa valiliği

pompalı tüfek

okul

öğrenci

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Şanlıurfa’da iddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı. Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.Valilik: İ.D. isimli şahıs yakalandıŞanlıurfa Valiliği bu gün bir öğrenci tarafından özel bir okula gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.Valiliğin açıklamasında, “27.04.2023 günü, Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak; okul öğrencilerinden İ.D. (16) isimli şahsın okula sigara ile girmek istediği, ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığı belirlenmiştir. Yaşı küçük bu şahsın okuldan ayrılarak bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndüğü, ayağı ile okulun bahçe kapısını kırdığı, daha sonra hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş ettiği olayda okulun müdür yardımcısı S.A., okulun güvenlik görevlisi G.M. ve okulda öğrenci olan H.A.’nın saçma ile yaralandığı tespit edilmiştir. İ.D. isimli şahıs suç unsuru tüfekle birlikte olay yerinde yakalanmış, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sarayönü Polis Merkezi Amirliğince olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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