https://sputniknews.com.tr/20230427/okul-idaresiyle-tartisip-pompali-tufekle-okulu-basti-1070270190.html
Okul idaresiyle tartışıp pompalı tüfekle okulu bastı
Okul idaresiyle tartışıp pompalı tüfekle okulu bastı
Şanlıurfa’da okul idaresiyle ile tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T15:34+0300
2023-04-27T15:34+0300
2023-04-27T15:34+0300
türkiye
şanlıurfa
şanlıurfa valiliği
pompalı tüfek
okul
öğrenci
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Şanlıurfa’da iddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı. Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.Valilik: İ.D. isimli şahıs yakalandıŞanlıurfa Valiliği bu gün bir öğrenci tarafından özel bir okula gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.Valiliğin açıklamasında, “27.04.2023 günü, Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak; okul öğrencilerinden İ.D. (16) isimli şahsın okula sigara ile girmek istediği, ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığı belirlenmiştir. Yaşı küçük bu şahsın okuldan ayrılarak bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndüğü, ayağı ile okulun bahçe kapısını kırdığı, daha sonra hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş ettiği olayda okulun müdür yardımcısı S.A., okulun güvenlik görevlisi G.M. ve okulda öğrenci olan H.A.’nın saçma ile yaralandığı tespit edilmiştir. İ.D. isimli şahıs suç unsuru tüfekle birlikte olay yerinde yakalanmış, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sarayönü Polis Merkezi Amirliğince olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230422/ak-parti-cukurova-ilce-binasina-ates-eden-kisinin-ifadesi-ortaya-cikti-1070055012.html
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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, pompalı tüfek, okul, öğrenci
şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, pompalı tüfek, okul, öğrenci
Okul idaresiyle tartışıp pompalı tüfekle okulu bastı
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Şanlıurfa’da okul idaresiyle ile tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.
Şanlıurfa’da iddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı. Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.
Valilik: İ.D. isimli şahıs yakalandı
Şanlıurfa Valiliği bu gün bir öğrenci tarafından özel bir okula gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Valiliğin açıklamasında, “27.04.2023 günü, Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak; okul öğrencilerinden İ.D. (16) isimli şahsın okula sigara ile girmek istediği, ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığı belirlenmiştir. Yaşı küçük bu şahsın okuldan ayrılarak bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndüğü, ayağı ile okulun bahçe kapısını kırdığı, daha sonra hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş ettiği olayda okulun müdür yardımcısı S.A., okulun güvenlik görevlisi G.M. ve okulda öğrenci olan H.A.’nın saçma ile yaralandığı tespit edilmiştir. İ.D. isimli şahıs suç unsuru tüfekle birlikte olay yerinde yakalanmış, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sarayönü Polis Merkezi Amirliğince olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.