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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ukraynaya-1550-zirhli-arac-ve-230-tank-temin-edildi-1070262091.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya 1550 zırhlı araç ve 230 tank temin edildi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya 1550 zırhlı araç ve 230 tank temin edildi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi ülkelerden Ukrayna'ya 1550 zırhlı araç ve 230 tank temin edildiğini açıkladı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T13:14+0300
2023-04-27T13:14+0300
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ukrayna
ukrayna krizi
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Stoltenberg, Lüksemburg Başbakanı Xavier Battel ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.Stoltenberg, Ukrayna'ya yapılan son teslimat ile birlikte, krizin geçen yıl Şubat ayında başlamasından bu yana 'Kiev'e vaat edilen savaş araçlarının yüzde 98'inden fazlasının' karşılandığını söyledi: NATO Genel Sekreteri, "Toplamda 9'dan fazla yeni Ukrayna zırhlı tugayını eğittik ve donattık. Bu, Ukrayna'yı işgal altındaki toprakları geri almak için güçlü bir konuma getirecek" dedi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan telefon görüşmesini değerlendirmesi istenen Stoltenberg, görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını ancak Ukrayna ve Rusya'nın barış için müzakere masasına oturmadan önce Ukrayna'nın askeri açıdan elinin güçlü olması gerektiğini savundu.Rusya ile barış için müzakere olacaksa buna Ukrayna'nın karar vereceğini dile getiren Stoltenberg, olası görüşmelerin koşullarını, formatlarını Kiev yönetiminin belirleyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Bu nedenle Ukrayna'ya askeri desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO olarak bunu yaptıklarını kaydetti. Stoltenberg, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile Devlet Başkanı Şi arasındaki telefon görüşmesini memnuniyetle karşılıyorum. Çin'in Ukrayna'nın bakış açılarını daha iyi anlaması da bence çok önemli. Ancak bu durum Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı gayrimeşru savaşı kınayamadığı gerçeğini değiştirmez." diye konuştu.Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri desteği hakkında bilgi verirken de ABD öncülüğündeki Ukrayna Savunma Temas Grubu kapsamında NATO müttefikleri ve ortaklarının eşi görülmemiş yardımlarda bulunduğunu belirtti.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya 1550 zırhlı araç ve 230 tank temin edildi

13:14 27.04.2023
© AANATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi ülkelerden Ukrayna'ya 1550 zırhlı araç ve 230 tank temin edildiğini açıkladı.
Stoltenberg, Lüksemburg Başbakanı Xavier Battel ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.
Stoltenberg, Ukrayna'ya yapılan son teslimat ile birlikte, krizin geçen yıl Şubat ayında başlamasından bu yana 'Kiev'e vaat edilen savaş araçlarının yüzde 98'inden fazlasının' karşılandığını söyledi:
"Ukrayna'ya söz verilen muharebe araçlarının yüzde 98'inden fazlası teslim edilmiş durumda. Bu da 1550 zırhlı araç, 230 tank ve çok büyük miktarda mühimmatı da içeren diğer malzemelerin teslim edildiği anlamına geliyor. Ayrıca Ukrayna'nın 9 askeri tugayını da eğitip donattık."
NATO Genel Sekreteri, "Toplamda 9'dan fazla yeni Ukrayna zırhlı tugayını eğittik ve donattık. Bu, Ukrayna'yı işgal altındaki toprakları geri almak için güçlü bir konuma getirecek" dedi.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan telefon görüşmesini değerlendirmesi istenen Stoltenberg, görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını ancak Ukrayna ve Rusya'nın barış için müzakere masasına oturmadan önce Ukrayna'nın askeri açıdan elinin güçlü olması gerektiğini savundu.
Rusya ile barış için müzakere olacaksa buna Ukrayna'nın karar vereceğini dile getiren Stoltenberg, olası görüşmelerin koşullarını, formatlarını Kiev yönetiminin belirleyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Anlamlı müzakere ihtimali için gereken şey Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri güce sahip olması ve Rusya'ya sahada kazanamayacağı mesajını vermesidir. Bu savaş belki müzakere masasında bitecek ama müzakere masasında olan şeyler muharebe sahasındaki güçle ayrılmaz şekilde bağlı."
Bu nedenle Ukrayna'ya askeri desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO olarak bunu yaptıklarını kaydetti. Stoltenberg, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile Devlet Başkanı Şi arasındaki telefon görüşmesini memnuniyetle karşılıyorum. Çin'in Ukrayna'nın bakış açılarını daha iyi anlaması da bence çok önemli. Ancak bu durum Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı gayrimeşru savaşı kınayamadığı gerçeğini değiştirmez." diye konuştu.
Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri desteği hakkında bilgi verirken de ABD öncülüğündeki Ukrayna Savunma Temas Grubu kapsamında NATO müttefikleri ve ortaklarının eşi görülmemiş yardımlarda bulunduğunu belirtti.
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