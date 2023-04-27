https://sputniknews.com.tr/20230427/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ukraynaya-1550-zirhli-arac-ve-230-tank-temin-edildi-1070262091.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya 1550 zırhlı araç ve 230 tank temin edildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya 1550 zırhlı araç ve 230 tank temin edildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi ülkelerden Ukrayna'ya 1550 zırhlı araç ve 230 tank temin edildiğini açıkladı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T13:14+0300

2023-04-27T13:14+0300

2023-04-27T13:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

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Stoltenberg, Lüksemburg Başbakanı Xavier Battel ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.Stoltenberg, Ukrayna'ya yapılan son teslimat ile birlikte, krizin geçen yıl Şubat ayında başlamasından bu yana 'Kiev'e vaat edilen savaş araçlarının yüzde 98'inden fazlasının' karşılandığını söyledi: NATO Genel Sekreteri, "Toplamda 9'dan fazla yeni Ukrayna zırhlı tugayını eğittik ve donattık. Bu, Ukrayna'yı işgal altındaki toprakları geri almak için güçlü bir konuma getirecek" dedi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan telefon görüşmesini değerlendirmesi istenen Stoltenberg, görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını ancak Ukrayna ve Rusya'nın barış için müzakere masasına oturmadan önce Ukrayna'nın askeri açıdan elinin güçlü olması gerektiğini savundu.Rusya ile barış için müzakere olacaksa buna Ukrayna'nın karar vereceğini dile getiren Stoltenberg, olası görüşmelerin koşullarını, formatlarını Kiev yönetiminin belirleyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Bu nedenle Ukrayna'ya askeri desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO olarak bunu yaptıklarını kaydetti. Stoltenberg, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile Devlet Başkanı Şi arasındaki telefon görüşmesini memnuniyetle karşılıyorum. Çin'in Ukrayna'nın bakış açılarını daha iyi anlaması da bence çok önemli. Ancak bu durum Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı gayrimeşru savaşı kınayamadığı gerçeğini değiştirmez." diye konuştu.Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri desteği hakkında bilgi verirken de ABD öncülüğündeki Ukrayna Savunma Temas Grubu kapsamında NATO müttefikleri ve ortaklarının eşi görülmemiş yardımlarda bulunduğunu belirtti.

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