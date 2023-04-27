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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/nagehan-alci-muharrem-ince-su-an-muhalefete-degil-iktidara-zarar-verir-duruma-geldi-1070259770.html
Nagehan Alçı: Muharrem İnce şu an muhalefete değil iktidara zarar verir duruma geldi
Nagehan Alçı: Muharrem İnce şu an muhalefete değil iktidara zarar verir duruma geldi
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Muharrem İnce şu an muhalefete değil iktidara zarar verir duruma geldi. Hakikaten bu 14 Mayıs seçimi çok büyük sürprizlere... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Memleket Partisi'nin oylarının eridiğini iddia etti ve bugünkü yazısında şunları ifade etti:Alçı şu ifadeleri kullandı:
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muharrem ince, memleket partisi, ak parti, seçim, muhalefet
muharrem ince, memleket partisi, ak parti, seçim, muhalefet

Nagehan Alçı: Muharrem İnce şu an muhalefete değil iktidara zarar verir duruma geldi

12:32 27.04.2023
© AA / Cem Öksüz / Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce
Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA / Cem Öksüz /
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Muharrem İnce şu an muhalefete değil iktidara zarar verir duruma geldi. Hakikaten bu 14 Mayıs seçimi çok büyük sürprizlere gebe. Önüne gelen rakamlarda benim gördüğümü görecek olan Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce’ye yönelik Mayıs ayı içinde beklenmedik bir hamle yapabilir" yorumunu yaptı.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Memleket Partisi'nin oylarının eridiğini iddia etti ve bugünkü yazısında şunları ifade etti:

"Dünkü 'Kazanan ancak burun farkıyla kazanacak' başlıklı yazımda şu paragraf vardı: 'Öncelikle yüzde 13.5 hala kararsız. Hiçbir partiye oy atmak istemiyor. Bu açıkça gösteriyor ki şu anki siyasi hayata sistemik bir tepki var. Bu tepkiyi başta Muharrem İnce kucaklayacak gibiydi. Ama İnce bu süreci akılsızca ve beceriksizce yönetti, oyları da o yüzden eriyor. Benim yorumuma göre Sinan Oğan bile İnce’yi ekarte edebilecek duruma geldi. İnce’den Oğan’a oy kayışı var.' Muharrem İnce’den itiraz geldi. Panoramatr’nin bilimsel araştırmasına dayanan Nisan ayı bulgularına ve benim tespitlerime asla katılmıyor İnce. Yüzde 10’ların altına indiğini kabul etmiyor. Dün kendisine de rakamlara ve objektif gerçeklere ateş etmeyin dedim. Öte yandan rakamlar İnce’nin oyunun azaldığını göstermekle birlikte değişen bir nokta da var Muharrem İnce’ye neden muhaliflerden tepki var? Çünkü muhalefetin oylarını böldüğü ve iktidarın işini kolaylaştırdığı söyleniyor. Düz bakarsak bu eleştiri yanlış değil. Ya da değildi. Ancak Nisan sonu verilerini dikkatli incelediğimizde bunun artık o kadar da doğru olmadığını söyleyebiliriz."

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Martta Panoramatr ve Team gibi objektif araştırma yapan şirketler İnce’nin oyunu yüzde 12-15 aralığında buluyordu. Nisan'da ise Panoramatr verisi yüzde 6. Muharrem İnce bu hakikati reddetse de oyları ciddi biçimde eriyor. Peki nereden eriyor? Kimi kaybediyor İnce? Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelecek seçmeni. Millet İttifakı cephesinden Muharrem İnce’ye ve nispeten de Memleket Partisi’ne akan oyların önemli bölümü CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na geri dönmeye başladı. Bir bölümü de dediğim gibi Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi ve Cumhurbaşkanı adayı olarak da Sinan Ogan’a doğru akma eğilimine girdi. Bunu Mayıs'ta açıklanacak araştırma verilerinde göreceksiniz. Fakat ilginç biçimde Cumhur İttifakı’ndan ve kararsızlardan gelen oylar geri dönmüyor. İnce’nin yüzde 6-7 seviyelerinde gezinen potansiyelini oradan gelen oylar oluşturuyor. Yani şu an Muharrem İnce oylarının büyük çoğunluğunu iktidar kanadından diğer deyimle rejim blokunu destekleyen vatandaşlardan alıyor! Memleket Partisi’nin muhalefetten gelen oyları muhalefete dönerken, AK Parti ve MHP’den gelen oylar bu iki partiye henüz geri dönmüyor. Memleket Partisi, CHP’den değil Cumhur İttifakı’ndan oy vakumlamış görünüyor.

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