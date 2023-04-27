Nagehan Alçı: Muharrem İnce şu an muhalefete değil iktidara zarar verir duruma geldi

"Dünkü 'Kazanan ancak burun farkıyla kazanacak' başlıklı yazımda şu paragraf vardı: 'Öncelikle yüzde 13.5 hala kararsız. Hiçbir partiye oy atmak istemiyor. Bu açıkça gösteriyor ki şu anki siyasi hayata sistemik bir tepki var. Bu tepkiyi başta Muharrem İnce kucaklayacak gibiydi. Ama İnce bu süreci akılsızca ve beceriksizce yönetti, oyları da o yüzden eriyor. Benim yorumuma göre Sinan Oğan bile İnce’yi ekarte edebilecek duruma geldi. İnce’den Oğan’a oy kayışı var.' Muharrem İnce’den itiraz geldi. Panoramatr’nin bilimsel araştırmasına dayanan Nisan ayı bulgularına ve benim tespitlerime asla katılmıyor İnce. Yüzde 10’ların altına indiğini kabul etmiyor. Dün kendisine de rakamlara ve objektif gerçeklere ateş etmeyin dedim. Öte yandan rakamlar İnce’nin oyunun azaldığını göstermekle birlikte değişen bir nokta da var Muharrem İnce’ye neden muhaliflerden tepki var? Çünkü muhalefetin oylarını böldüğü ve iktidarın işini kolaylaştırdığı söyleniyor. Düz bakarsak bu eleştiri yanlış değil. Ya da değildi. Ancak Nisan sonu verilerini dikkatli incelediğimizde bunun artık o kadar da doğru olmadığını söyleyebiliriz."