https://sputniknews.com.tr/20230427/muharrem-ince-ali-babacan-birinci-turda-kemal-beye-oy-verecek-mi-ondan-da-supheliyim-1070261131.html
Muharrem İnce: Ali Babacan birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi ondan da şüpheliyim
Muharrem İnce: Ali Babacan birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi ondan da şüpheliyim
Muharrem İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın bir sosyal medya programında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T13:04+0300
2023-04-27T13:04+0300
2023-04-27T13:04+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
ali babacan
memleket partisi
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070260953_0:19:2040:1167_1920x0_80_0_0_83b7bf8d0ba1a20c85f9bb74d9c87e77.jpg
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarına devam ediyor.Bu çerçevede Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret eden İnce, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öte yandan İnce, gençlerin bu yoğun ilgisine öz çekim yaparak karşılık verdi.Ayrıca, bir gazetecinin sosyal medya programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce'ye oy vermeyeceğine ilişkin iddia edilen sözleri sorması üzerine İnce, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230426/muharrem-inceden-babacana-yuce-divan-1070240705.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070260953_0:0:2040:1530_1920x0_80_0_0_43d4b7e1c457e52bcce235dc7c626883.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muharrem ince, ali babacan, memleket partisi, ankara
muharrem ince, ali babacan, memleket partisi, ankara
Muharrem İnce: Ali Babacan birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi ondan da şüpheliyim
Abone ol
Muharrem İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın bir sosyal medya programında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi, ondan da şüpheliyim” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret eden İnce, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öte yandan İnce, gençlerin bu yoğun ilgisine öz çekim yaparak karşılık verdi.
Ayrıca, bir gazetecinin sosyal medya programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce'ye oy vermeyeceğine ilişkin iddia edilen sözleri sorması üzerine İnce, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.