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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/macaristan-ortaklarimiz-natonun-genislemesi-konusunda-ihtiyatli-olmali-1070244795.html
Macaristan: Ortaklarımız NATO'nun genişlemesi konusunda ihtiyatlı olmalı
Macaristan: Ortaklarımız NATO'nun genişlemesi konusunda ihtiyatlı olmalı
Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Bükreş Dokuzlusu (B9) üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıda NATO'nun genişlemesi konusunda... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
macaristan
nato
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Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, NATO'nun doğuya genişleme politikasını eleştirdi.Bükreş Dokuzlusu (B9) üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Szalay-Bobrovniczky, "Macaristan (NATO'nun genişlemesine ilişkin) açık kapı politikasını destekliyor fakat yine de ortaklarını temkinli olmaya çağırıyor. Tüm bu kararlar ancak üyeliğe başvuran ülkelerin koşullara tam olarak uyması ve NATO müttefiklerinin tam mutabakatı ile alınabilir" dedi.Bakan, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma alanında giderek daha önemli bir rol oynamaya başladığını belirterek, Budapeşte'nin güçlü ulus devletlere dayalı bir AB istediğini de sözlerine ekledi.2015'te Romanya'nın başkentinde Polonya'nın girişimiyle kurulan B9, Polonya ve Romanya'nın yanı sıra Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya gibi Doğu Avrupa ülkelerini içeriyor.Grubun kurulmasında 2014'te Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan etmesi ve sonrasındaki çatışmalar etkili olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230424/macaristan-ukraynaya-yapilan-silah-yardimlari-catismayi-uzatiyor-1070132510.html
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macaristan, nato
macaristan, nato

Macaristan: Ortaklarımız NATO'nun genişlemesi konusunda ihtiyatlı olmalı

02:07 27.04.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Bükreş Dokuzlusu (B9) üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıda NATO'nun genişlemesi konusunda temkinli olmaya çağırdı.
Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, NATO'nun doğuya genişleme politikasını eleştirdi.
Bükreş Dokuzlusu (B9) üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Szalay-Bobrovniczky, "Macaristan (NATO'nun genişlemesine ilişkin) açık kapı politikasını destekliyor fakat yine de ortaklarını temkinli olmaya çağırıyor. Tüm bu kararlar ancak üyeliğe başvuran ülkelerin koşullara tam olarak uyması ve NATO müttefiklerinin tam mutabakatı ile alınabilir" dedi.
Bakan, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma alanında giderek daha önemli bir rol oynamaya başladığını belirterek, Budapeşte'nin güçlü ulus devletlere dayalı bir AB istediğini de sözlerine ekledi.
2015'te Romanya'nın başkentinde Polonya'nın girişimiyle kurulan B9, Polonya ve Romanya'nın yanı sıra Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya gibi Doğu Avrupa ülkelerini içeriyor.
Grubun kurulmasında 2014'te Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan etmesi ve sonrasındaki çatışmalar etkili olmuştu.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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