https://sputniknews.com.tr/20230427/macaristan-ortaklarimiz-natonun-genislemesi-konusunda-ihtiyatli-olmali-1070244795.html

Macaristan: Ortaklarımız NATO'nun genişlemesi konusunda ihtiyatlı olmalı

Macaristan: Ortaklarımız NATO'nun genişlemesi konusunda ihtiyatlı olmalı

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Bükreş Dokuzlusu (B9) üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıda NATO'nun genişlemesi konusunda... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T02:07+0300

2023-04-27T02:07+0300

2023-04-27T02:07+0300

ukrayna krizi

macaristan

nato

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Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, NATO'nun doğuya genişleme politikasını eleştirdi.Bükreş Dokuzlusu (B9) üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Szalay-Bobrovniczky, "Macaristan (NATO'nun genişlemesine ilişkin) açık kapı politikasını destekliyor fakat yine de ortaklarını temkinli olmaya çağırıyor. Tüm bu kararlar ancak üyeliğe başvuran ülkelerin koşullara tam olarak uyması ve NATO müttefiklerinin tam mutabakatı ile alınabilir" dedi.Bakan, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma alanında giderek daha önemli bir rol oynamaya başladığını belirterek, Budapeşte'nin güçlü ulus devletlere dayalı bir AB istediğini de sözlerine ekledi.2015'te Romanya'nın başkentinde Polonya'nın girişimiyle kurulan B9, Polonya ve Romanya'nın yanı sıra Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya gibi Doğu Avrupa ülkelerini içeriyor.Grubun kurulmasında 2014'te Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan etmesi ve sonrasındaki çatışmalar etkili olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230424/macaristan-ukraynaya-yapilan-silah-yardimlari-catismayi-uzatiyor-1070132510.html

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