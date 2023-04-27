https://sputniknews.com.tr/20230427/la-ligada-lider-barcelona-deplasmanda-rayo-vallecanoya-yenildi-1070243801.html

La Liga'da lider Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'ya yenildi

La Liga'da lider Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'ya yenildi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'ya 2-1 mağlup oldu. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T01:23+0300

2023-04-27T01:23+0300

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spor

barcelona

la liga

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Ligde lider konumda bulunan Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in deplasmanda Girona'ya 4-2 yenildiği haftada, şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkarma fırsatını kaçırdı.Rayo Vallecano'nun gollerini Alvaro Garcia Rivera (Dk. 19) ve Fran Garcia (Dk. 53) atarken, Barcelona'nın tek golü Robert Lewandowski'den (Dk. 83) geldi.Ligde bu sezon 3. yenilgisini alan Katalan takımı 76 puanla liderliğini sürdürürken, Real Madrid ise 65 puanla ikinci sırada bulunuyor.Rayo ise 43 puanla 9. sıraya yükseldi.Enes Ünallı Getafe evinde yenildiÖte yandan La Liga'da alt sıraları ilgilendiren 31. haftanın diğer maçında Getafe sahasında Almeria'ya 2-1 yenildi.Ligde kalma mücadelesinde önemli bir avantajı kaçıran ve 31 puanla 17. sırada kalan Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmada baştan sona oynadı.

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