https://sputniknews.com.tr/20230427/kremlin-rusya-ve-turkiye-tahil-anlasmasiyla-ilgili-calismalara-devam-edecek-1070284749.html

Kremlin: Rusya ve Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili çalışmalara devam edecek

Kremlin: Rusya ve Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili çalışmalara devam edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin tahıl anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili konular üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtti. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T19:38+0300

2023-04-27T19:38+0300

2023-04-27T19:39+0300

dünya

tahıl anlaşması

kremlin

rusya

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etmişti.Sputnik'e demeç veren Peskov, Moskova'nın bu teklife nasıl yanıt verdiğine ilişkin soru karşısında "Çalışmalar devam edecek" yanıtını verdi.Peskov, bir başka soru üzerine de, şu anda Putin-Erdoğan görüşmesi için hazırlık yapılmadığını, böyle bir görüşmenin olasılığına ilişkin temaslar olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230427/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-telefonda-gorustu-1070273188.html

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tahıl anlaşması, kremlin, rusya, türkiye