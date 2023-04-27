https://sputniknews.com.tr/20230427/kremlin-rusya-ve-turkiye-tahil-anlasmasiyla-ilgili-calismalara-devam-edecek-1070284749.html
Kremlin: Rusya ve Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili çalışmalara devam edecek
Kremlin: Rusya ve Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili çalışmalara devam edecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin tahıl anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili konular üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtti. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T19:38+0300
2023-04-27T19:38+0300
2023-04-27T19:39+0300
dünya
tahıl anlaşması
kremlin
rusya
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etmişti.Sputnik'e demeç veren Peskov, Moskova'nın bu teklife nasıl yanıt verdiğine ilişkin soru karşısında "Çalışmalar devam edecek" yanıtını verdi.Peskov, bir başka soru üzerine de, şu anda Putin-Erdoğan görüşmesi için hazırlık yapılmadığını, böyle bir görüşmenin olasılığına ilişkin temaslar olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230427/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-telefonda-gorustu-1070273188.html
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tahıl anlaşması, kremlin, rusya, türkiye
tahıl anlaşması, kremlin, rusya, türkiye
Kremlin: Rusya ve Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili çalışmalara devam edecek
19:38 27.04.2023 (güncellendi: 19:39 27.04.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin tahıl anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili konular üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etmişti.
Sputnik'e demeç veren Peskov, Moskova'nın bu teklife nasıl yanıt verdiğine ilişkin soru karşısında "Çalışmalar devam edecek" yanıtını verdi.
Peskov, bir başka soru üzerine de, şu anda Putin-Erdoğan görüşmesi için hazırlık yapılmadığını, böyle bir görüşmenin olasılığına ilişkin temaslar olduğunu kaydetti.