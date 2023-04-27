Kremlin: Putin ve Şi, Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönmesini istişare etmedi
© Sputnik / Kremlin/Aleksey DruzhininRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
© Sputnik / Kremlin/Aleksey Druzhinin
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 21 Mart'ta Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönmesini istişare etmediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Çin lideri Şi'yle gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 1991 yılındaki sınırlar dahilinde yeniden sağlanması gerektiğini belirtmişti.
Gazeteciler, bugünkü basın toplantısında Zelenskiy'in açıklamasına atıf yaparak yaklaşık bir ay önce Moskova'da görüşen Putin ve Şi'nin Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırlarına dönmesini ele alıp almadığını sordu.
Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Çin liderlerinin bu konuda herhangi bir görüş alışverişi yapmadığının altını çizdi.
Gazeteciler, bugünkü basın toplantısında Zelenskiy'in açıklamasına atıf yaparak yaklaşık bir ay önce Moskova'da görüşen Putin ve Şi'nin Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırlarına dönmesini ele alıp almadığını sordu.
Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Çin liderlerinin bu konuda herhangi bir görüş alışverişi yapmadığının altını çizdi.
Yakın gelecekte yeniden temas yok
Peskov, Putin ve Şi'nin yakın gelecekte yeniden temas kurmayı şu aşamada planlamadığını da söyledi.
Bu arada Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın Zelenskiy ve Şi arasındaki telefon görüşmesine nasıl baktığının sorulması üzerine, bunun iki ülkenin egemen işleri olduğunu kaydetti.
Peskov, Şi-Zelenskiy görüşmesinin Ukrayna'daki çatışmanın sonunu yaklaştırma olasılığı hakkındaysa "Ukrayna'daki çatışmanın sonunu ve Rusya'yı koyduğu tüm hedeflere yaklaştırabilecek her şeyi memnuniyetle karşılamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın Şi ve Zelenskiy'in barış planlarından haberdar olduğunu, bu planların birçok kez kamuoyuna açıklandığını ekledi.
Bu arada Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın Zelenskiy ve Şi arasındaki telefon görüşmesine nasıl baktığının sorulması üzerine, bunun iki ülkenin egemen işleri olduğunu kaydetti.
Peskov, Şi-Zelenskiy görüşmesinin Ukrayna'daki çatışmanın sonunu yaklaştırma olasılığı hakkındaysa "Ukrayna'daki çatışmanın sonunu ve Rusya'yı koyduğu tüm hedeflere yaklaştırabilecek her şeyi memnuniyetle karşılamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın Şi ve Zelenskiy'in barış planlarından haberdar olduğunu, bu planların birçok kez kamuoyuna açıklandığını ekledi.