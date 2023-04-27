https://sputniknews.com.tr/20230427/kremlin-avrupa-ile-iliskiler-mumkun-olan-en-alt-duzeye-geriledi-1070277940.html
Kremlin: Avrupa ile ilişkiler mümkün olan en alt düzeye geriledi
Kremlin: Avrupa ile ilişkiler mümkün olan en alt düzeye geriledi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerin Rus diplomatları toplu halde sınırdışı etmesinin, Avrupa ile ilişkilerin ‘en alt düzeye’ kadar gerilediğini... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T17:11+0300
2023-04-27T17:11+0300
2023-04-27T17:11+0300
dünya
rusya
kremlin
avrupa
dmitriy peskov
ilişki
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında Batılı ülkelerin Rus diplomatları toplu halde sınırdışı etmesinin, Avrupa ile ilişkilerin ‘en alt düzeye’ kadar gerilediğini gösterdiğini söyledi.Peskov, “Bu konudaki değerlendirme açıkça ortada, her şey olabildiğince alt düzeye geriledi. Bu türden her adım, diplomatik ilişkilerin devam etmesi için temelleri daraltıyor ve karşılıksız bırakılması mümkün değil. Bu, ilişkilerin daha da gerilemesine neden olan bir adımdır” diye konuştu.Şubat ayında Rus diplomatlara yönelik yeni bir sınırdışı etme dalgası başlatılmıştı. Şubatta Avusturya ve Hollanda’daki Rus diplomatik misyonlarının birçok çalışanı, bu ülkeler tarafından istenmeyen kişi ilan edilmiş, nisanda ise Norveç, İsveç ve Almanya, Rus diplomatların sınır dışı edildiğini duyurmuştu. Söz konusu ülkelerin makamları, sınırdışı kararlarına gerekçe olarak Rus diplomatların ‘diplomatik statü ile bağdaşmayan faaliyetlerde’ bulunduğunu ileri sürmüştü. Hollanda, Almanya ve Norveç, Rus diplomatların üstü örtülü istihbarat faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlı ise bu ülkelerin düşmanca adımlar attıklarını ifade ederek, benzer kararlarla yanıt verdi, son olarak 20’den fazla Alman ve 10 Norveçli diplomat Rusya’dan sınırdışı edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230427/kremlin-putin-ve-si-ukraynanin-1991-sinirlarina-donmesini-istisare-etmedi-1070265386.html
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rusya, kremlin, avrupa, dmitriy peskov, ilişki
rusya, kremlin, avrupa, dmitriy peskov, ilişki
Kremlin: Avrupa ile ilişkiler mümkün olan en alt düzeye geriledi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerin Rus diplomatları toplu halde sınırdışı etmesinin, Avrupa ile ilişkilerin ‘en alt düzeye’ kadar gerilediğini gösterdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında Batılı ülkelerin Rus diplomatları toplu halde sınırdışı etmesinin, Avrupa ile ilişkilerin ‘en alt düzeye’ kadar gerilediğini gösterdiğini söyledi.
Peskov, “Bu konudaki değerlendirme açıkça ortada, her şey olabildiğince alt düzeye geriledi. Bu türden her adım, diplomatik ilişkilerin devam etmesi için temelleri daraltıyor ve karşılıksız bırakılması mümkün değil. Bu, ilişkilerin daha da gerilemesine neden olan bir adımdır” diye konuştu.
Şubat ayında Rus diplomatlara yönelik yeni bir sınırdışı etme dalgası başlatılmıştı. Şubatta Avusturya ve Hollanda’daki Rus diplomatik misyonlarının birçok çalışanı, bu ülkeler tarafından istenmeyen kişi ilan edilmiş, nisanda ise Norveç, İsveç ve Almanya, Rus diplomatların sınır dışı edildiğini duyurmuştu.
Söz konusu ülkelerin makamları, sınırdışı kararlarına gerekçe olarak Rus diplomatların ‘diplomatik statü ile bağdaşmayan faaliyetlerde’ bulunduğunu ileri sürmüştü. Hollanda, Almanya ve Norveç, Rus diplomatların üstü örtülü istihbarat faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlı ise bu ülkelerin düşmanca adımlar attıklarını ifade ederek, benzer kararlarla yanıt verdi, son olarak 20’den fazla Alman ve 10 Norveçli diplomat Rusya’dan sınırdışı edildi.