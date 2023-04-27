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KKM rekor tazeledi: 100 milyar doların üzerine çıktı
KKM rekor tazeledi: 100 milyar doların üzerine çıktı
Kur korumalı mevduatlarda artış ivmesi geçen hafta da devam etti. Dolar cinsinden ise kur korumalı mevduatların büyüklüğü ilk kez 100 milyar doların üzerine... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T21:18+0300
2023-04-27T21:19+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
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Kur korumalı mevduatlarda artış ivmesi geçen hafta da devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatlar 21 Nisan haftasında 89,2 milyar TL artışla 1,98 trilyon TL ile yeni rekor seviyesine yükseldi.Dolar cinsinden bakıldığında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurlarıyla yapılan hesaplamaya göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 102,2 milyar dolar oldu. Dünya'nın haberine göre böylelikle kur korumalı mevduatlarda ilk kez 100 milyar doların üzeri görüldü.Kur korumalı mevduatlarda düzenlemeler son dönemde de devam etmişti.31 Mart 2023'e kadar uzatıldıNisan ayının başında Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu Döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023'e uzatıldı. Yeni düzenlemeyle ilgili hesaplarının vadesini belirleyen madde de değiştirildi.Ekonomi yönetiminden ise KKM'de kademeli çıkış yaşanacağına ilişkin mesajlar geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz “TL tasarrufları artırma perspektifimiz var. Kur korumalı mevduat kademeli bir şekilde sona erecek, bir anda değil” diyerek kademeli bir sonlandırma planlandığını belirtti.
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kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, dolar, dolar/tl
kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, dolar, dolar/tl

KKM rekor tazeledi: 100 milyar doların üzerine çıktı

21:18 27.04.2023 (güncellendi: 21:19 27.04.2023)
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Kur korumalı mevduatlarda artış ivmesi geçen hafta da devam etti. Dolar cinsinden ise kur korumalı mevduatların büyüklüğü ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı.
Kur korumalı mevduatlarda artış ivmesi geçen hafta da devam etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatlar 21 Nisan haftasında 89,2 milyar TL artışla 1,98 trilyon TL ile yeni rekor seviyesine yükseldi.
Dolar cinsinden bakıldığında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurlarıyla yapılan hesaplamaya göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 102,2 milyar dolar oldu.
Dünya'nın haberine göre böylelikle kur korumalı mevduatlarda ilk kez 100 milyar doların üzeri görüldü.
Kur korumalı mevduatlarda düzenlemeler son dönemde de devam etmişti.

31 Mart 2023'e kadar uzatıldı

Nisan ayının başında Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu Döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023'e uzatıldı. Yeni düzenlemeyle ilgili hesaplarının vadesini belirleyen madde de değiştirildi.
Ekonomi yönetiminden ise KKM'de kademeli çıkış yaşanacağına ilişkin mesajlar geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz “TL tasarrufları artırma perspektifimiz var. Kur korumalı mevduat kademeli bir şekilde sona erecek, bir anda değil” diyerek kademeli bir sonlandırma planlandığını belirtti.
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