https://sputniknews.com.tr/20230427/kilicdaroglundan-bozdaga-tepki-bakalim-ayasofya-camii-propagandasi-ne-zaman-baslayacak-1070284616.html

Kılıçdaroğlu'ndan Bozdağ'a tepki: Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak

Kılıçdaroğlu'ndan Bozdağ'a tepki: Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bozdağ’ın "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T19:35+0300

2023-04-27T19:35+0300

2023-04-27T19:35+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

bekir bozdağ

şampanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070134317_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7e744fdd481656b154b9f2d0c8bf8a88.jpg

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa’dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerine tepki gösterdi.Bozdağ, 'Şanlıurfa Eşraf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, muhalefeti hedef aldı. Bozdağ, “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” dedi.Kılıçdaroğlu Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:"Sevgili gençler, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama.Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!"

https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-bozdag-14-mayis-aksami-ya-sampanya-ile-kutlayanlar-olacak-ya-da-rabbine-hamdedenler--1070260510.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, bekir bozdağ, şampanya