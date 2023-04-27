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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/kilicdaroglundan-bozdaga-tepki-bakalim-ayasofya-camii-propagandasi-ne-zaman-baslayacak-1070284616.html
Kılıçdaroğlu'ndan Bozdağ'a tepki: Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak
Kılıçdaroğlu'ndan Bozdağ'a tepki: Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bozdağ’ın "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T19:35+0300
2023-04-27T19:35+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
bekir bozdağ
şampanya
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa’dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerine tepki gösterdi.Bozdağ, 'Şanlıurfa Eşraf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, muhalefeti hedef aldı. Bozdağ, “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” dedi.Kılıçdaroğlu Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:"Sevgili gençler, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama.Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!"
https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-bozdag-14-mayis-aksami-ya-sampanya-ile-kutlayanlar-olacak-ya-da-rabbine-hamdedenler--1070260510.html
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kemal kılıçdaroğlu, bekir bozdağ, şampanya
kemal kılıçdaroğlu, bekir bozdağ, şampanya

Kılıçdaroğlu'ndan Bozdağ'a tepki: Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak

19:35 27.04.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bozdağ’ın "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa’dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerine tepki gösterdi.
Bozdağ, 'Şanlıurfa Eşraf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, muhalefeti hedef aldı. Bozdağ, “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama.
Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!"
Bakan Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Bakan Bozdağ: 14 Mayıs akşamı ya şampanya ile kutlayanlar olacak ya da Rabb'ine hamdedenler
12:56
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