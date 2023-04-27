https://sputniknews.com.tr/20230427/kilicdaroglu-teror-orgutleriyle-kucak-kucaga-olanlarin-da-allah-bin-belasini-versin-1070288131.html

Kılıçdaroğlu: Terör örgütleriyle kucak kucağa olanların da Allah bin belasını versin

Kılıçdaroğlu: Terör örgütleriyle kucak kucağa olanların da Allah bin belasını versin

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Terör bir insanlık suçudur ve kimden gelirse gelsin teröre karşıyız. Teröre lanet olsun. Terör örgütleriyle kucak kucağa... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T20:49+0300

2023-04-27T20:49+0300

2023-04-27T20:49+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

tekirdağ

deva partisi

chp

mansur yavaş

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, "3 Kemaller kenti"ne geldiklerini söyledi.Kılıçdaroğlu, seçimlerde Tekirdağ'da ilk kez sandığa gidip oy kullanacakların sayısının 61 bin 262 olduğunu ifade etti.Türkiye genelinde de 5 milyonu aşkın gencin ilk kez sandığa giderek oy kullanacağını anlatan Kılıçdaroğlu, bu gençlerin Türkiye'nin kaderini değiştireceğini dile getirdi.Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye aydınlığı ve demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Türkiye'ye özgürlüğü getirecek olan sizlersiniz. Türkiye'de torpili bitirmek için yeni bir iktidarı getirecek olan sizlersiniz. Türkiye'de devletin bozulan kolonlarını yeniden inşa etmek üzere demokrat bir iktidarı iktidara getirmek için, demokrat bir yönetimi iktidara getirmek için en büyük güç sizin elinizde." diye konuştu.Altı partinin yöneticilerine, gençlik ve kadın kollarına da seslenen Kılıçdaroğlu, "Nasıl olsa geldik. Sakın ha o havaya kapılmayın. Son ana kadar sanki 1 kişilik fark varmış gibi son ana kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, köy okullarını açıp 100 bin öğretmenin atamasını Türkiye'nin yüzüncü yılında yapacaklarını anlattı.'Kredileri de kesmişler esnaf, sanayici kredi alamıyor'Hayat pahalılığının da farkında olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Gideceksiniz bankada Bay Kemal'in yatırdığı 15 bin lirayı göreceksiniz'Kılıçdaroğlu, emeklilerin durumunu da bildiğini belirterek, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin maddi imkanları olduğunu, vatandaş için çalışacaklarını belirtti.Türkiye'nin kötü yönetildiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Sen beşli çeteye çalışırsın, Bay Kemal vatandaşa çalışır. Sen uyuşturucu baronlarına çalışırsın, Bay Kemal vatandaşa, emekliye, işçiye, memura, onlara çalışır. Yani halka çalışır. Sen yandaşlara çalışırsın. Sen yandaşların için çalışırsın, Bay Kemal yandaş değil vatandaş için çalışır. Türkiye'yi bu halden kurtarmamız lazım. Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkarmamız lazım. Bunun için kadınlar size de güveniyorum, inanıyorum. Çünkü evde en büyük sıkıntıyı yaşayan sizlersiniz." ifadelerini kullandı.'Her evin en az bir asgari ücret kadar aylığı olacak'Kadınların hem dışarıda hem evde çalıştığını aktaran Kılıçdroğlu, "Sizin sosyal güvenliğiniz yok ama bu kardeşinizin sözü var. Her evin en az bir asgari ücret kadar aylığı olacak. Para, kadının banka hesabına yatacak. Bazı kadınlar diyor ki 'katılım bankalarına altın hesabı açsanız da bizim adımıza oraya asgari ücret kadar altın yatırabilir misiniz?' Bay Kemal, 'evet' dedi. Yatırabiliriz, alabilirsiniz, hiç endişe etmeyin. Paranın miktarı değişmediği sürece bütün bu sorunların tamamı çözülecektir. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi.Türkiye'yi zenginleştireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yeniden Türkiye'nin üretmesi lazım. Çiftçi kardeşim üzülme. Yata hangi fiyattan mazotu veriyorlarsa aynı fiyattan mazotu size vereceğiz. Kırmızı mazotu, ucuz mazotu vereceğiz. Alacaksın ve tüketeceksin. Kırsal çalışan gençlerin ve bütün kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Kırsalda gençler ve kadınlar çalışacak, yeri geldiğinde tamamı emekli olacaklar. Kırsalı, yani köyleri gerçekten yaşanabilir mekanlar haline dönüştüreceğiz." diye konuştu.Kılıçdaroğlu, kendilerine milliyetçilik dersi verilmeye çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:Altı oklarından birinin milliyetçilik olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Millet İttifakı'nın Tekirdağ milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

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kemal kılıçdaroğlu, tekirdağ, deva partisi, chp, mansur yavaş