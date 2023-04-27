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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/kilicdaroglu-iktidara-geldigimizde-ataturk-havalimanini-uzay-calismalarinin-merkezi-yapacagiz-1070292802.html
Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmalarının merkezi yapacağız
Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmalarının merkezi yapacağız
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:37+0300
2023-04-27T22:59+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
atatürk havalimanı
abd
uzay
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı ile ilgili yeni bir video paylaştı.Kılıçdaroğlu videoda, iktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini söyledi.Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:"Merhaba sevgili halkım, bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir mesele hakkında... İçini ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu, Atatürk Havalimanı.Bu havalimanını bir çoğunuz yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz, ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Yeşilköy'ün kökleri 1911-12'de kurulan teyyare mektebine dayanır.Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı kahramanları, Vecihi Hürkuşlar, Ahmet Ali Çelikteller, Mehmet Fazıl Beyler ve daha niceleri... Hep Yeşilköy teyyare mektebinde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy.Densizler, böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et. Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim.Sürekli düşündüm; Atatürk yaşasaydı, oranın ne olmasını isterdi? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk hep ön görülüydü. Atatürk vizyonerdi. Türk milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu; tabii ki hayır. O geleceğin yüz yılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi.Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize, istikbalin göklerde olduğunu öğreten Ata'mızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak.Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız.Uzay meraklıları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. bu pislerde bunları yapacağız.Bir hayalim daha var. SNC şirketi uzayada aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim, Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır.Canan Dağdeviren ile MIT'de tanıştım ve buluştum. Onu da mutlaka Google'da aratın. Onu da göreceksiniz, onu da tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi, Türkiye için çalışacak. Bunu da, Atatürk'ün size emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız genç arkadaşlarım. Unutmayın, sizler için yapacağız. Bu hamle ile yurtdışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız.İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan dream chaser uzay mekiği, 2015'te 'MARSLI' filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi dream chaser'ları olacak."
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kemal kılıçdaroğlu, atatürk havalimanı, abd, uzay
kemal kılıçdaroğlu, atatürk havalimanı, abd, uzay

Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmalarının merkezi yapacağız

22:37 27.04.2023 (güncellendi: 22:59 27.04.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı ile ilgili yeni bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda, iktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:

"Merhaba sevgili halkım, bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir mesele hakkında... İçini ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu, Atatürk Havalimanı.

Bu havalimanını bir çoğunuz yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz, ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Yeşilköy'ün kökleri 1911-12'de kurulan teyyare mektebine dayanır.

Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı kahramanları, Vecihi Hürkuşlar, Ahmet Ali Çelikteller, Mehmet Fazıl Beyler ve daha niceleri... Hep Yeşilköy teyyare mektebinde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy.

Densizler, böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et. Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim.
Sürekli düşündüm; Atatürk yaşasaydı, oranın ne olmasını isterdi? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk hep ön görülüydü. Atatürk vizyonerdi. Türk milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu; tabii ki hayır. O geleceğin yüz yılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi.

Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize, istikbalin göklerde olduğunu öğreten Ata'mızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak.
Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız.

Uzay meraklıları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. bu pislerde bunları yapacağız.
Bir hayalim daha var. SNC şirketi uzayada aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim, Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır.

Canan Dağdeviren ile MIT'de tanıştım ve buluştum. Onu da mutlaka Google'da aratın. Onu da göreceksiniz, onu da tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi, Türkiye için çalışacak. Bunu da, Atatürk'ün size emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız genç arkadaşlarım. Unutmayın, sizler için yapacağız. Bu hamle ile yurtdışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız.
İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan dream chaser uzay mekiği, 2015'te 'MARSLI' filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi dream chaser'ları olacak."
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