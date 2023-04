https://sputniknews.com.tr/20230427/kilicdaroglu-cok-kutuplastik-cok-savrulduk-artik-kucaklasalim-1070269965.html

Kılıçdaroğlu: Çok kutuplaştık, çok savrulduk, artık kucaklaşalım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de vatandaşlara seslendi.Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin makus tarihini bu meydanda yeneceğiz, tıpkı atalarımızın yendiği gibi" diye başladı.Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin karamsar bir ortamda olduğunu, büyük sıkıntılar olduğunu, hayat pahalılığını, gençlerdeki umutsuzluğu biliyorum. Herkesin sıkıntısı var, derdi var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ama artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım, barışmanın zamanı" diye konuştu."Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Tamamen 85 milyonun bir arada yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İnşa etmenin yolu sizden, sizin oylarınızdan geçiyor. Altı lider bir aradayız, birlikteyiz. Hepimiz huzur istiyoruz" dedi.Balıkesir'in tarımın, turizmin, eğitimin merkezi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bölgenin şikayetlerini de biliyorum. Çiftçi zarar eder mi? Buğday, arpa, yulaf, et, canlı hayvan dışarıdan geliyor. Sen yurt dışındaki çiftçiyi destekleyeceğine kendi üreticini desteklesen daha iyi olmaz mı? Bunların tamamı olacak. Onlar 5'li çeteler için çalıştılar, Bay Kemal vatandaşı için çalışacak. 85 milyon birlikte çalışacağız; Türkiye'nin büyümesi kalkınması için çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı."Çalışkan insanlarımız var" diyen Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerimiz bilgi üretecek, öğrencilerimiz mezun olacak ve işleri hazır olacak. 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de öğrenci de olacak. Her köyde öğretmen dışında ziraat mühendisi olacak. Bunların ücretlerini hükümet ödeyecek. Toprak analizi yapacak, hangi ürünlerin üretilmesi gerektiğini söyleyecek. Hayvancılık yapılıyorsa veteriner orada olacak, hayvanların aşılarını yapacak, yardımcı olacak. Köyün entelektüel düzeyini de yükselteceğiz. Hepsi üretecek, hepsi kazanacak" ifadelerini kullandı.Köylerin boşaldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, köylerde tarımla uğraşan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.Kurban Bayramı'nda 15 bin lira ikramiyeEmeklilere seslenen Kılıçdaroğlu, "2015'ten bu yana söylüyorum; 'Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli ücreti kadar ikramiye verin' diye. Sonra baktılar Bay Kemal haklı ikramiye verdiler ama düşük. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz. Önümüzde Kurban Bayramı var, her emeklinin 15 bin lira parası olduğunu göreceksiniz" dedi."Biz mütevaziyiz. Evimiz, barkımız, mutfağımız, çocuklarımız da öyle" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz çocuklarımız askerlik yapsın diye, bedelliye göndermedik. Garibanın çocuğu askerlik yapıyorsa, Bay Kemal'in oğlu da askerlik yapsın dedik. Siyasetçi halka örnek olmazsa olmaz. O nedenle ahlaklı, erdemli, bilgili bir siyaset mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleyi kazanacağız" diye konuştu.Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"418 milyar dolar, devleti soydular. Güçsüzseniz, paraları kaptırmışsanız sizin bu ülkeye faydanız yoktur. 'Beni kızdırma, senin malvarlığını araştırırım' dedi, tek cümle kurulamadı. 418 milyar dolarlık malı götürdüler. Sanıyorlar ki Bay Kemal bu parayı bulamaz. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. O paralar 5'li çetelerin, uyuşturucu baronların paraları değil, 85 milyonun parasıdır. Çalındı ve geri getireceğim.Gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitirmişler ve işsizler. Baba da evlat da işsiz. İmkanlar sınırlı. Bu tabloyu düzeltmemiz lazım. Evlatlarımızın iş güç sahibi olması lazım. KPSS'de yüksek puan alıyorlar, mülakatta eleniyorlar. Mülakatı kaldıracağım, torpili bitireceğiz. Bütün garibanların sahibi Bay Kemal olacak."'Suriyelileri 2 yıl içerisinde göndereceğim'Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'yi yol geçen hanı haline getirdi. Sanki bu ülkenin sınırı yok. 3,6 milyon Suriyeli kardeşimiz var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Türkiye yol geçen hanı olmayacak. Türkiye onurlu, güçlü bir ülkedir. Suriye ile barışacağız. Onların can ve mal güvenliklerini sağlayacağız" dedi.

