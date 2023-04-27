https://sputniknews.com.tr/20230427/karamollaoglu-millet-ittifakinin-cozum-onerileri-ulkemizin-problemlerini-cozmeye-yeterli-1070294970.html

Karamollaoğlu: Millet İttifakı'nın çözüm önerileri ülkemizin problemlerini çözmeye yeterli

Karamollaoğlu: Millet İttifakı'nın çözüm önerileri ülkemizin problemlerini çözmeye yeterli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu anda ben inanıyorum ki Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çözüm önerileri ülkemizin problemlerini çözmeye... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

trabzon

seçimler

saadet partisi

çözüm

millet ittifakı

chp

chp kadın kolları

cumhuriyet halk partisi (chp)

bülent ecevit

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Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Karamollaoğlu, Millet İttifakı Trabzon Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, 6 farklı siyasi partinin ittifak yapmaya karar verdiğini belirterek, 2 hafta sonra milletin sandığa giderek kararını vereceğini söyledi.Milletvekili adaylarının CHP listelerinde yer aldığını anımsatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:Ziyarete, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ittifakta yer alan partilerin il başkanları ve Saadet Partililer de katıldı.Partisinin il başkanlığını da ziyaret ederek partililerle görüşen Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen "Trabzon Buluşması" adlı programa katıldı.Karamollaoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'de ilk koalisyonun Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan arasında yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:İttifaklarda isabetli bir yol izlenirse büyük neticelerin alınabileceğini kaydeden Karamollaoğlu, "Bugün ülkemizin problemlerine çözüm üretebilmek için bir araya gelirsek emin olun çözüm bulmamak diye bir şey olmaz. Şu anda ben inanıyorum ki Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çözüm önerileri ülkemizin problemlerini çözmeye yeterli" diye konuştu.Programın sonunda Karamollaoğlu'na "Bilge Başkan" yazılı Trabzonspor forması hediye edildi.

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trabzon, seçimler, saadet partisi, çözüm, millet ittifakı, chp, chp kadın kolları, cumhuriyet halk partisi (chp), bülent ecevit, necmettin erbakan