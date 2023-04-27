https://sputniknews.com.tr/20230427/izmirde-saganak-yagis-rogarlar-tasti-site-yonetimi-siren-caldi-1070247417.html

İzmir'de sağanak yağış: Rögarlar taştı, site yönetimi siren çaldı

İzmir'de sağanak yağış: Rögarlar taştı, site yönetimi siren çaldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde akşam saatlerinde duyulan siren sesleri vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Merak uyandıran siren seslerinin, site yönetimi... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T07:09+0300

2023-04-27T07:09+0300

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Olay, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Akşam saatlerinde siren seslerini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlar da panikle dışarı çıktı. Merak uyandıran siren seslerinin, akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın rögar kapaklarını taşırması sonucu site yönetimi tarafından su baskınlarına karşı çevre sakinlerini uyarmak amacıyla çalındığı ortaya çıktı.Öte yandan, sağanak yağış sırasında kendiliğinden hareket eden rögar kapakları şaşkınlık yaşattı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20230427/meteorolojiden-istanbul-dahil-27-il-icin-sari-kodlu-uyari-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-dikkat-1070246805.html

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