https://sputniknews.com.tr/20230427/izmir-ve-aydinda-saganak-araclar-yagmur-sularinin-icinde-kaldi-1070243314.html

İzmir ve Aydın'da sağanak: Araçlar yağmur sularının içinde kaldı

İzmir ve Aydın'da sağanak: Araçlar yağmur sularının içinde kaldı

İzmir'de etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ise gece saatlerinde... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T01:05+0300

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türkiye

izmir

aydın

sağanak

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İzmir'in birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.Araçlar yağmur sularının içinde kaldıMeteoroloji'nin Aydın için kuvvetli yağış uyarısının ardından Kuşadası’nda akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış 45 dakika boyunca etkisini gösterirken, bazı yollar göle döndü. Çevre yolunda ise iki otomobil biriken yağmur sularının içine gömüldü. Araç sürücüleri ise araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

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izmir, aydın, sağanak