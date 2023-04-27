https://sputniknews.com.tr/20230427/izmir-ve-aydinda-saganak-araclar-yagmur-sularinin-icinde-kaldi-1070243314.html
İzmir ve Aydın'da sağanak: Araçlar yağmur sularının içinde kaldı
İzmir ve Aydın'da sağanak: Araçlar yağmur sularının içinde kaldı
İzmir'de etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ise gece saatlerinde... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T01:05+0300
2023-04-27T01:05+0300
2023-04-27T01:05+0300
türkiye
izmir
aydın
sağanak
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İzmir'in birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.Araçlar yağmur sularının içinde kaldıMeteoroloji'nin Aydın için kuvvetli yağış uyarısının ardından Kuşadası’nda akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış 45 dakika boyunca etkisini gösterirken, bazı yollar göle döndü. Çevre yolunda ise iki otomobil biriken yağmur sularının içine gömüldü. Araç sürücüleri ise araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
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İzmir ve Aydın'da sağanak: Araçlar yağmur sularının içinde kaldı
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İzmir'de etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ise gece saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağanak yağış sonrası çevre yolunda bazı araçlar yağmur sularının içinde kaldı.
İzmir'in birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.
Araçlar yağmur sularının içinde kaldı
Meteoroloji'nin Aydın için kuvvetli yağış uyarısının ardından Kuşadası’nda akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış 45 dakika boyunca etkisini gösterirken, bazı yollar göle döndü. Çevre yolunda ise iki otomobil biriken yağmur sularının içine gömüldü. Araç sürücüleri ise araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.