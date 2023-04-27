https://sputniknews.com.tr/20230427/ito-baskani-avdagic-is-dunyasini-konut-seferberligine-katilmaya-davet-ediyorum-1070264375.html

İTO Başkanı Avdagiç: İş dünyasını konut seferberliğine katılmaya davet ediyorum

İTO Başkanı Avdagiç: İş dünyasını konut seferberliğine katılmaya davet ediyorum

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bir blok, bir daire veya 1 metrekare ayrımı gözetmeden İstanbul iş dünyasını ve hayırseverleri, 'El Verin... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T14:00+0300

2023-04-27T14:00+0300

2023-04-27T14:00+0300

türkiye

şekib avdagiç

istanbul ticaret odası (ito)

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Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İTO'nun depremin yıkıcı gücüyle sarsılan 11 ile ilk andan itibaren kesintisiz yardımını sürdürdüğünü aktardı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği" projesiyle depremzede vatandaşların normal yaşam şartlarına dönmesi ve önümüzdeki kışı evlerinde geçirebilmeleri için çaba içerisinde olduklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:"Kalıcı konut kampanyasına destek olmak gayesiyle Odamızın katkılarının yanında '1 metrekare de siz bağışlayın' diyerek üyelerimize yönelik kampanyamızı başlattık. Bir blok, bir daire veya 1 metrekare ayrımı gözetmeden tüm İstanbul iş dünyasını ve hayırseverleri kampanyaya katılmaya davet ediyorum. TOBB tarafından açılan banka hesaplarına yapacağınız bağışlar ile vergi muafiyetinden faydalanabilirsiniz. Şimdi birlik olma zamanı, şimdi el ele vererek depremzede kardeşlerimizi evlerine kavuşturma zamanı."

türkiye

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Sputnik Türkiye

şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito)