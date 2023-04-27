https://sputniknews.com.tr/20230427/ito-baskani-avdagic-is-dunyasini-konut-seferberligine-katilmaya-davet-ediyorum-1070264375.html
İTO Başkanı Avdagiç: İş dünyasını konut seferberliğine katılmaya davet ediyorum
İTO Başkanı Avdagiç: İş dünyasını konut seferberliğine katılmaya davet ediyorum
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bir blok, bir daire veya 1 metrekare ayrımı gözetmeden İstanbul iş dünyasını ve hayırseverleri, 'El Verin... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T14:00+0300
2023-04-27T14:00+0300
2023-04-27T14:00+0300
türkiye
şekib avdagiç
istanbul ticaret odası (ito)
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Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İTO'nun depremin yıkıcı gücüyle sarsılan 11 ile ilk andan itibaren kesintisiz yardımını sürdürdüğünü aktardı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği" projesiyle depremzede vatandaşların normal yaşam şartlarına dönmesi ve önümüzdeki kışı evlerinde geçirebilmeleri için çaba içerisinde olduklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:"Kalıcı konut kampanyasına destek olmak gayesiyle Odamızın katkılarının yanında '1 metrekare de siz bağışlayın' diyerek üyelerimize yönelik kampanyamızı başlattık. Bir blok, bir daire veya 1 metrekare ayrımı gözetmeden tüm İstanbul iş dünyasını ve hayırseverleri kampanyaya katılmaya davet ediyorum. TOBB tarafından açılan banka hesaplarına yapacağınız bağışlar ile vergi muafiyetinden faydalanabilirsiniz. Şimdi birlik olma zamanı, şimdi el ele vererek depremzede kardeşlerimizi evlerine kavuşturma zamanı."
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şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito)
şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito)
İTO Başkanı Avdagiç: İş dünyasını konut seferberliğine katılmaya davet ediyorum
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bir blok, bir daire veya 1 metrekare ayrımı gözetmeden İstanbul iş dünyasını ve hayırseverleri, 'El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği'ne katılmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.
Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İTO'nun depremin yıkıcı gücüyle sarsılan 11 ile ilk andan itibaren kesintisiz yardımını sürdürdüğünü aktardı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği" projesiyle depremzede vatandaşların normal yaşam şartlarına dönmesi ve önümüzdeki kışı evlerinde geçirebilmeleri için çaba içerisinde olduklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:
"Kalıcı konut kampanyasına destek olmak gayesiyle Odamızın katkılarının yanında '1 metrekare de siz bağışlayın' diyerek üyelerimize yönelik kampanyamızı başlattık. Bir blok, bir daire veya 1 metrekare ayrımı gözetmeden tüm İstanbul iş dünyasını ve hayırseverleri kampanyaya katılmaya davet ediyorum. TOBB tarafından açılan banka hesaplarına yapacağınız bağışlar ile vergi muafiyetinden faydalanabilirsiniz. Şimdi birlik olma zamanı, şimdi el ele vererek depremzede kardeşlerimizi evlerine kavuşturma zamanı."