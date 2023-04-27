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https://sputniknews.com.tr/20230427/italyada-iklim-aktivistleri-yolu-kapatti-uzun-arac-kuyruklari-olustu-1070273218.html
İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu
İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu
İtalya'nın başkenti Roma'da Son Jenerasyon (Ultima Generazione) isimli iklim aktivistleri, çevre yolunu trafiğe kapatarak uzun araç kuyrukları oluşmasına neden... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T16:07+0300
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dünya
video
italya
aktivist
eylem
roma
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Son Jenerasyon (Ultima Generazione) isimli iklim aktivistleri, bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da ortaya çıktı.Tiburtina'da toplanan aktivistler, bariyerlerden atlayarak çevre yoluna girdi.Yerel saatle 08.00 sıralarında yola oturarak araçların geçişini engellemeye çalışan aktivistler, fosil yakıtların kullanımına dikkat çekmek için sloganlar attı.Yaklaşık 10 kişiden oluşan grup ve sürücüler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Araçlarından inen bazı sürücüler, protestocuları güvenlik şeridine sürükledi.Olay yerine gelen güvenlik güçleri, gerilimin büyümesini engellemek için aktivistlere müdahale etti.
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İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu
İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu
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video, italya, aktivist, eylem, roma, видео
video, italya, aktivist, eylem, roma, видео

İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu

16:07 27.04.2023 (güncellendi: 16:25 27.04.2023)
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İtalya'nın başkenti Roma'da Son Jenerasyon (Ultima Generazione) isimli iklim aktivistleri, çevre yolunu trafiğe kapatarak uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.
Son Jenerasyon (Ultima Generazione) isimli iklim aktivistleri, bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da ortaya çıktı.

Tiburtina'da toplanan aktivistler, bariyerlerden atlayarak çevre yoluna girdi.

Yerel saatle 08.00 sıralarında yola oturarak araçların geçişini engellemeye çalışan aktivistler, fosil yakıtların kullanımına dikkat çekmek için sloganlar attı.

Yaklaşık 10 kişiden oluşan grup ve sürücüler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Araçlarından inen bazı sürücüler, protestocuları güvenlik şeridine sürükledi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, gerilimin büyümesini engellemek için aktivistlere müdahale etti.
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