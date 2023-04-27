https://sputniknews.com.tr/20230427/italyada-iklim-aktivistleri-yolu-kapatti-uzun-arac-kuyruklari-olustu-1070273218.html

İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu

İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu

İtalya'nın başkenti Roma'da Son Jenerasyon (Ultima Generazione) isimli iklim aktivistleri, çevre yolunu trafiğe kapatarak uzun araç kuyrukları oluşmasına neden... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T16:07+0300

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video

italya

aktivist

eylem

roma

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Son Jenerasyon (Ultima Generazione) isimli iklim aktivistleri, bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da ortaya çıktı.Tiburtina'da toplanan aktivistler, bariyerlerden atlayarak çevre yoluna girdi.Yerel saatle 08.00 sıralarında yola oturarak araçların geçişini engellemeye çalışan aktivistler, fosil yakıtların kullanımına dikkat çekmek için sloganlar attı.Yaklaşık 10 kişiden oluşan grup ve sürücüler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Araçlarından inen bazı sürücüler, protestocuları güvenlik şeridine sürükledi.Olay yerine gelen güvenlik güçleri, gerilimin büyümesini engellemek için aktivistlere müdahale etti.

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İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu 2023-04-27T16:07+0300 true PT1M20S

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video, italya, aktivist, eylem, roma, видео