https://sputniknews.com.tr/20230427/italya-kupasinda-juventusu-yenen-inter-finale-cikti-1070242202.html

İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, konuk ettiği Juventus'u 1-0 yenerek finale yükseldi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T00:32+0300

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spor

inter

juventus

italya kupası

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Inter, yarı final ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ezeli rakiplerinden Juventus'u Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.Ev sahibi takım, Federico Di Marco'nun 15. dakikada attığı golle Juventus'u 1-0 mağlup etti ve rövanş maçında elde ettiği skor üstünlüğüyle İtalya Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.Inter kadrosundaki Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı müsabakada 83. dakikaya kadar mücadele etti ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.İtalya Kupası'nın 'son şampiyonu' olan Inter'in finaldeki rakibi ise bu akşam oynanacak maçta belli olacak.Kupa yarı finalinin diğer ayağında ise Fiorentina, Cremonese'yi ağırlayacak. Fiorentina, deplasmandaki ilk maçta Cremonese'yi 2-0 yenerek, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmişti.

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