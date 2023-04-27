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İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı
İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı
İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle erken saatlerde başlayan trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da gece boyunca etkisini gösteren ve sabah saatlerinde de devam eden sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi.Erken saatlerde başlayan trafik artarak devam etti. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 75 olarak ölçüldü.
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türkiye, istanbul, trafik
türkiye, istanbul, trafik

İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı

08:46 27.04.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİRİstanbul için beklenen yağış sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda başladı. Yağmur sonrası D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluk oranı yüzde 54’e ulaştı.
İstanbul için beklenen yağış sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda başladı. Yağmur sonrası D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluk oranı yüzde 54’e ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR
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İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle erken saatlerde başlayan trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı.
İstanbul'da gece boyunca etkisini gösteren ve sabah saatlerinde de devam eden sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi.
Erken saatlerde başlayan trafik artarak devam etti. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 75 olarak ölçüldü.
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