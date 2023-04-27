https://sputniknews.com.tr/20230427/istanbulda-yagis-etkisi-trafik-yogunlugu-yuzde-75e-cikti-1070248685.html
İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı
İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı
İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle erken saatlerde başlayan trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T08:46+0300
2023-04-27T08:46+0300
2023-04-27T08:46+0300
türkiye
türkiye
istanbul
trafik
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İstanbul'da gece boyunca etkisini gösteren ve sabah saatlerinde de devam eden sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi.Erken saatlerde başlayan trafik artarak devam etti. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 75 olarak ölçüldü.
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türkiye, istanbul, trafik
türkiye, istanbul, trafik
İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı
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İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle erken saatlerde başlayan trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı.
İstanbul'da gece boyunca etkisini gösteren ve sabah saatlerinde de devam eden sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi.
Erken saatlerde başlayan trafik artarak devam etti. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 75 olarak ölçüldü.