https://sputniknews.com.tr/20230427/istanbulda-yagis-etkisi-trafik-yogunlugu-yuzde-75e-cikti-1070248685.html

İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı

İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı

İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle erken saatlerde başlayan trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T08:46+0300

2023-04-27T08:46+0300

2023-04-27T08:46+0300

türkiye

türkiye

istanbul

trafik

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İstanbul'da gece boyunca etkisini gösteren ve sabah saatlerinde de devam eden sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi.Erken saatlerde başlayan trafik artarak devam etti. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 75 olarak ölçüldü.

türkiye

istanbul

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türkiye, istanbul, trafik