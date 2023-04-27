https://sputniknews.com.tr/20230427/istanbulda-ortalama-kira-13-bin-tlyi-gecti-1070266689.html

İstanbul'da ortalama kira 13 bin TL'yi geçti

İstanbul'da ortalama kira 13 bin TL'yi geçti

İstanbul'da ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı. Şu an aylık 10 bin lira gözden çıkarılsa bile bazı ilçelerde 40 metrekareden büyük ev kiralanamıyor... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T14:40+0300

2023-04-27T14:40+0300

2023-04-27T14:40+0300

ekonomi

kira

silivri

sarıyer

istanbul

artış

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İstanbul'da konut kira artışı hız kesmezken ortalama kira 13 bin lirayı aştı. Bir gayrimenkul platformunun araştırmasına göre, kiralar mart ayında aylık yüzde 11 artış gösterdi. Yükseliş bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140'ı aştı. Kentte ortalama kira 13 bin 75 liraya çıktı. Kiralık konut değeri metrekare başına 130 lira oldu.İlk sıra Sarıyer'inNTV'nin haberine göre araştırma, ilçelerde 10 bin lira ile kaç metrekare kiralama yapılabileceğini de ortaya koydu. Konut kiralarının en yüksek olduğu ilçe Sarıyer. İlçede 10 bin lira ile sadece 36 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor. Beşiktaş'ta ise aynı paraya 39 metrekarelik dairede oturulabiliyor. Onu 52 metrekare ile Beyoğlu, 53 metrekare ile Kadıköy ve 55 metrekare ile Şişli takip ediyor.En ucuz ilçe SilivriKiraların en ucuz olduğu ilçe ise Silivri oldu. 10 bin lira 167 metrekarelik bir dairenin kirasını karşılıyor. Ardından 152 metrekare ile Arnavutköy, 145 metrekare ile Çatalca, 139 metrekare ile Sultanbeyli ve 130 metrekare ile Sultangazi geliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230425/istanbulda-ev-sahibi-dairesinden-cikarmak-istedigi-kiracinin-kapisina-dayandi-1070154655.html

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