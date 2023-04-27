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https://sputniknews.com.tr/20230427/imamoglu-benim-sesimi-kimse-kisamaz-ben-buraya-milletin-sesi-olmaya-ciktim-1070254010.html
İmamoğlu: Benim sesimi kimse kısamaz, ben buraya milletin sesi olmaya çıktım
İmamoğlu: Benim sesimi kimse kısamaz, ben buraya milletin sesi olmaya çıktım
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Devlet milletine fırça atmaz. Sesim kısık ama bugün düzelir merak etmeyin. Benim sesimi kimse kısamaz... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T11:21+0300
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politika
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
çanakkale
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale Biga'da konuştu.İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:"Biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz. Bizi Allah’ın kulu ayıramaz. Biz tam da o ruhun mayasının atıldığı şehirdeyiz. Biz Çanakkale şehitlerinin torunlarıyız. 5 yıl için karar vereceksiniz. Ekonominin liyakatsiz insanlardan kurtulması için karar vereceksiniz.Türkiye bir kez daha ‘hele bir seçimi kazanalım ondan sonra bakarız yönetimi’ni ve o anlayışı milletçe evine yollayacağız. Millet İttifakı olarak ülke yönetiminde tutarlı, ileri görüşlü bir ekonomi anlayışı gelsin istiyoruz.Siyasette varlık nedenimiz, ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak, akılcı politikalarla geleceğimizi teminat altına almak, çocuklarımızın ve gençlerimizin umutsuzluğunu ortadan kaldırmak.Bizim kavgamız bu millete reva görülen fakirlikledir. Milleti ezen enflasyonla, işsizlikle, hayat pahalılığıyla, milleti ezen israfla. Milletin parasını kendi parası gibi görüp çatır çatır harcayan insanlardan sizi kurtaracağız. Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye’nin her sorununu çözeriz. Bugün karşımıza gelecekler meydan okumaya çalışacaklar, dünyaya da meydan okuyor ya ‘ey ey ey’ diye bağırıyorlar. Bu iş öyle olmaz. Meydan okuma işi değil bu. 21 yıl yönetim, bugün karşımıza gelip hala ‘cek, cak’ diyenler kim biliyor musun? Onlar yalancı pehlivan. Bigalı gerçek pehlivanın kim olduğunu iyi bilir. Bigalı pehlivanı gözünden tanır."
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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çanakkale
ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çanakkale

İmamoğlu: Benim sesimi kimse kısamaz, ben buraya milletin sesi olmaya çıktım

11:21 27.04.2023 (güncellendi: 11:27 27.04.2023)
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Devlet milletine fırça atmaz. Sesim kısık ama bugün düzelir merak etmeyin. Benim sesimi kimse kısamaz. Ben buraya milletin sesi olmaya çıktım, öyle de devam edeceğim" dedi.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale Biga'da konuştu.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz. Bizi Allah’ın kulu ayıramaz. Biz tam da o ruhun mayasının atıldığı şehirdeyiz. Biz Çanakkale şehitlerinin torunlarıyız. 5 yıl için karar vereceksiniz. Ekonominin liyakatsiz insanlardan kurtulması için karar vereceksiniz.
Türkiye bir kez daha ‘hele bir seçimi kazanalım ondan sonra bakarız yönetimi’ni ve o anlayışı milletçe evine yollayacağız. Millet İttifakı olarak ülke yönetiminde tutarlı, ileri görüşlü bir ekonomi anlayışı gelsin istiyoruz.
Siyasette varlık nedenimiz, ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak, akılcı politikalarla geleceğimizi teminat altına almak, çocuklarımızın ve gençlerimizin umutsuzluğunu ortadan kaldırmak.
Bizim kavgamız bu millete reva görülen fakirlikledir. Milleti ezen enflasyonla, işsizlikle, hayat pahalılığıyla, milleti ezen israfla. Milletin parasını kendi parası gibi görüp çatır çatır harcayan insanlardan sizi kurtaracağız. Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye’nin her sorununu çözeriz. Bugün karşımıza gelecekler meydan okumaya çalışacaklar, dünyaya da meydan okuyor ya ‘ey ey ey’ diye bağırıyorlar. Bu iş öyle olmaz. Meydan okuma işi değil bu. 21 yıl yönetim, bugün karşımıza gelip hala ‘cek, cak’ diyenler kim biliyor musun? Onlar yalancı pehlivan. Bigalı gerçek pehlivanın kim olduğunu iyi bilir. Bigalı pehlivanı gözünden tanır."
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