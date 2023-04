https://sputniknews.com.tr/20230427/iletisim-baskani-altun-turkiyenin-geldigi-bu-hayal-edilemez-basarilari-kabul-etmek-istemiyorlar-1070266280.html

İletişim Başkanı Altun: Türkiye’nin geldiği bu hayal edilemez başarıları kabul etmek istemiyorlar

''Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli'nde konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin geldiği bu hayal edilemez başarıları kabul etmek... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu işbirliği ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda ‘‘Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli’ düzenlendi.Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezinde gerçekleştirilen panele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ve çok sayıda akademisyen katıldı. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Milletimiz de her zaman kendi iradesine ve demokrasiye sahip çıkan, istikrarı ve refahı artıran, her alanda ülkemizi hayal dahi edilemeyecek noktalara taşıyan Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin arkasında durdu ve inanıyorum ki durmaya da devam edecek” dedi.“Birileri Türkiye’nin ekseni mi değişiyor diye dedikodu yaparken biz Türkiye eksenini inşa ettik”Yerli ve milli projelerden bahseden Altun, “Bu dönemde ortaya koyduğumuz dinamik bir dış politika vizyonuyla ülkemiz, istikrarlaştırıcı bir kısma, istikrar sağlayıcı bir güce dönüştü. Türk dünyası ve İslam alemiyle ilişkilerimizi güçlendirirken, bölgenin ve dünyanın parlayan yıldızı haline geldik. Birileri Türkiye’nin ekseni mi değişiyor diye dedikodu yaparken biz Türkiye eksenini inşa ettik. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle, yerli ve milli savunma sanayii atılımlarımızla terörle mücadelede tarihi başarılar elde ettik. TOGG’umuzla karada, TCG Anadolu gemimizle denizde, Kızıl Elmamızla havada parmakla gösterilen bir konuma geldik. Milletimiz de her zaman kendi iradesine ve demokrasiye sahip çıkan, istikrarı ve refahı artıran, her alanda ülkemizi hayal dahi edilemeyecek noktalara taşıyan Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin arkasında durdu ve inanıyorum ki durmaya da devam edecek” şeklinde konuştu.'Türkiye’nin geldiği bu hayal edilemez başarıları kabul etmek istemiyorlar'Altun, “Onlar Türkiye’nin geldiği bu hayal edilemez başarıları kabul etmek istemiyorlar. Sadece kendi rantlarını düşündükleri için, milletin lehine gelişen her şeyin karşısında durdukları için ellerinden gelen her türlü oyunu sergiliyorlar. Bir oy için ülkemizin güney sınırlarının hemen önünde bir terör devleti kurmaya çalışanlara, kurdukları ittifakın bozulmasından korktuklarından dolayı ses çıkaramıyorlar. Tüm dünyanın hayret ve şaşkınlıkla izleyip övgüler dizdiği savunma sanayimizle dalga geçiyor, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri açıkça tehdit ediyorlar. Bir yandan milletin değerleriyle barıştıklarını iddia edip helallik istiyorlar, bir yandan da günlük rutinleri içinde milletin kutsal değerleri üzerinde tepiniyorlar” dedi.

