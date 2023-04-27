İçişleri Bakanı Soylu: AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisine doğru son gelişmeler
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
99 dk
Z RAPORU
Liderlerin seçim çalışmaları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:05
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/icisleri-bakani-soylu-ak-parti-istikametten-ayrilmayan-bir-siyasi-partidir-1070245255.html
İçişleri Bakanı Soylu: AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir
İçişleri Bakanı Soylu: AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Türkiye'nin iktidardaki en tecrübeli partisi olduğunu belirterek, "AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T02:10+0300
2023-04-27T02:11+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
ak parti
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070244967_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5903f01d1d9d2a90819970a6fce4f380.jpg
Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen AK Parti teşkilat buluşmasında konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin önüne önce 20 yıl, sonra 50 yıl ve 70 yıl, şimdi de millete inanarak 100 yıllık bir hedef koyduğunu dile getirdi.Erdoğan'ın koyduğu hedefi tamamlamak zorunda olduklarını vurgulayan Soylu, "AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir. Siyaset yapmaktan daha öte bir dava anlayışının tercümesidir. Türkiye'nin en tecrübeli partisidir, iktidarda en tecrübeli partisidir. Saldırılara karşı en tecrübeli partisidir. Türkiye'nin birçok meselesiyle karşı karşıya kaldığında yüksek tecrübesini ortaya koyan bir siyasi partidir. Sizler de tecrübelisiniz. Bu tecrübelerinizi, bütün müktesebatınızı, bütün anlayışınızı bu seçimde ortaya koymanızı istiyorum" diye konuştu. ​​​​​​​​​​​​Soylu, 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kaldığını ve çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "O kadar çok çalışalım ki kılçıksız bir zafer kazanalım. Hiçbir kılçığı olmayan bir zafer kazanalım. Bunu hep beraber sağlayalım. AK Parti teşkilatları sahaya çıktığı zaman inancıyla bugüne kadar yaptıklarının yüz akıyla beraber milletimizin kucaklaşmasına hazır teşkilatlardır" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070244967_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_b9156815b66cbc389cc1a27a4fe0b800.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, ak parti, recep tayyip erdoğan
süleyman soylu, ak parti, recep tayyip erdoğan

İçişleri Bakanı Soylu: AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir

02:10 27.04.2023 (güncellendi: 02:11 27.04.2023)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Türkiye'nin iktidardaki en tecrübeli partisi olduğunu belirterek, "AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir. Siyaset yapmaktan daha öte bir dava anlayışının tercümesidir." dedi.
Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen AK Parti teşkilat buluşmasında konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin önüne önce 20 yıl, sonra 50 yıl ve 70 yıl, şimdi de millete inanarak 100 yıllık bir hedef koyduğunu dile getirdi.
Erdoğan'ın koyduğu hedefi tamamlamak zorunda olduklarını vurgulayan Soylu, "AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir. Siyaset yapmaktan daha öte bir dava anlayışının tercümesidir. Türkiye'nin en tecrübeli partisidir, iktidarda en tecrübeli partisidir. Saldırılara karşı en tecrübeli partisidir. Türkiye'nin birçok meselesiyle karşı karşıya kaldığında yüksek tecrübesini ortaya koyan bir siyasi partidir. Sizler de tecrübelisiniz. Bu tecrübelerinizi, bütün müktesebatınızı, bütün anlayışınızı bu seçimde ortaya koymanızı istiyorum" diye konuştu. ​​​​​
​​​​​​​Soylu, 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kaldığını ve çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "O kadar çok çalışalım ki kılçıksız bir zafer kazanalım. Hiçbir kılçığı olmayan bir zafer kazanalım. Bunu hep beraber sağlayalım. AK Parti teşkilatları sahaya çıktığı zaman inancıyla bugüne kadar yaptıklarının yüz akıyla beraber milletimizin kucaklaşmasına hazır teşkilatlardır" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала