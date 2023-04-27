Holokost sırasında işlenen suçlardan hüküm giyen en yaşlı Nazi olan Josef Schütz, 102 yaşında öldü

Adolf Hitler'in Nazi iktidarı döneminde Almanya’daki Sachsenhausen Toplama Kampı’nda işlenen suçlardan geçen sene hüküm giyen SS muhafızı Josef Schütz, 102 yaşında hayatını kaybetti.



Holokost sırasında işlenen suçlardan hüküm giyen en yaşlı kişi olarak bilinen Schütz, 1942 ile 1945 yılları arasında Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Sachsenhausen'de sırada 3 bin 500'den fazla mahkumun öldürülmesine yardım etmekten suçlu bulundu.



Sachsenhausen’de gardiyan olduğunu her zaman reddeden Schütz, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Bir SS muhafızının belgelerinde adı ve doğum bilgileri bulunan Schütz, SS muhafızı olduğunu reddetmiş ve söz konusu dönemde Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Pasewalk kenti yakınlarında tarım işçisi olarak çalıştığını savunmuştu. Schütz, duruşması sırasında Alman mahkemesine, "Neden burada oturduğumu bilmiyorum. Gerçekten bununla hiçbir ilgim yok” demişti.



Yargılanması sırasında Sovyet savaş esirlerinin vurulmasında ve diğerlerinin Zyklon B gazıyla öldürülmesinde suç ortağı olduğuna karar verilen Schütz, Federal Adalet Divanı'na yaptığı itirazın sonucunu beklerken serbest bırakılmıştı.