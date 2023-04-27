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Harvard profesöründen Türkiye değerlendirmesi: Düşük faiz politikasının terk edilmesi gerekiyor
Harvard profesöründen Türkiye değerlendirmesi: Düşük faiz politikasının terk edilmesi gerekiyor
Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Frankel, Türkiye’de enflasyon yıpratıcı bir güç olsa da reel ekonominin deprem sürecinden toparlanarak... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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harvard
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ekonomi
profesör
enflasyon
faiz
faiz indirimi
hükümet
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6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi yarattığı toplumsal travmanın yanı sıra önemli ekonomik etkileri de beraberinde getirecek. Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Frankel, diğer ülkelerin deneyimlerine bakıldığında büyük bir depremden sonra ekonomik büyümenin oldukça kısa bir süre sonra yeniden başladığının gözlemlendiğini söyledi. Ancak özellikle orta ve düşük gelir düzeyindeki ülkelerde gelirler üzerindeki olumsuz etkilerin 8 yıl sonra hâlâ görülebildiğini sözlerine ekledi. Prof. Frankel, Türkiye’deki enflasyonun yıpratıcı bir güç olduğuna da dikkat çekiyor ve “Türkiye’de reel ekonominin deprem sürecinden toparlanarak çıkacağını umuyorum” diye konuştu.Capital.com'dan Tuba İlze'nin aktardığına göre Frankel, “Bununla birlikte enflasyon yıpratıcı bir güç olarak kalmaya devam ettiği sürece ekonominin canlılığı azalmaya devam edecek” ifadesinde bulundu.Herhangi bir hükümetin Türkiye’yi şu anda içinde bulunduğu durumdan çıkarmasının oldukça zor olduğunu vurgulayan Frankel, “Düşük faiz oranlarının enflasyonu düşürdüğü şeklindeki teorinin bilinçli bir şekilde terk edilmesi gerekiyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230426/yuksek-enflasyon-talebi-artirdi-yeni-alamiyorsan-yenilenmisi-var-1070195971.html
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harvard, türkiye, profesör, enflasyon, faiz, faiz indirimi, hükümet
harvard, türkiye, profesör, enflasyon, faiz, faiz indirimi, hükümet

Harvard profesöründen Türkiye değerlendirmesi: Düşük faiz politikasının terk edilmesi gerekiyor

12:03 27.04.2023 (güncellendi: 12:06 27.04.2023)
© AFP 2023 / BULENT KILICTürkiye - bayrak - laiklik
Türkiye - bayrak - laiklik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Frankel, Türkiye’de enflasyon yıpratıcı bir güç olsa da reel ekonominin deprem sürecinden toparlanarak çıkacağını söyledi. Frankel, düşük faiz politikasının ise terk edilmesi gerektiğini vurguladı.
6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi yarattığı toplumsal travmanın yanı sıra önemli ekonomik etkileri de beraberinde getirecek. Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Frankel, diğer ülkelerin deneyimlerine bakıldığında büyük bir depremden sonra ekonomik büyümenin oldukça kısa bir süre sonra yeniden başladığının gözlemlendiğini söyledi.
Ancak özellikle orta ve düşük gelir düzeyindeki ülkelerde gelirler üzerindeki olumsuz etkilerin 8 yıl sonra hâlâ görülebildiğini sözlerine ekledi.
Prof. Frankel, Türkiye’deki enflasyonun yıpratıcı bir güç olduğuna da dikkat çekiyor ve “Türkiye’de reel ekonominin deprem sürecinden toparlanarak çıkacağını umuyorum” diye konuştu.
Capital.com'dan Tuba İlze'nin aktardığına göre Frankel, “Bununla birlikte enflasyon yıpratıcı bir güç olarak kalmaya devam ettiği sürece ekonominin canlılığı azalmaya devam edecek” ifadesinde bulundu.
Herhangi bir hükümetin Türkiye’yi şu anda içinde bulunduğu durumdan çıkarmasının oldukça zor olduğunu vurgulayan Frankel, “Düşük faiz oranlarının enflasyonu düşürdüğü şeklindeki teorinin bilinçli bir şekilde terk edilmesi gerekiyor” diye konuştu.
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