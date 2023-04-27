https://sputniknews.com.tr/20230427/grammy-odullu-rapci-pras-michele-yurt-disi-fonlarla-siyasete-mudahale-suclamasi-1070244662.html
Grammy ödüllü rapçi Pras Michel'e 'yabancı fonlarla siyasete müdahale' suçlaması
Grammy ödüllü rapçi Pras Michel'e 'yabancı fonlarla siyasete müdahale' suçlaması
Grammy ödüllü rapçi Pras Michel, aralarında eski başkanlar Barack Obama ve Donald Trump'ın da bulunduğu yüksek profilli isimleri, yabancı kuruluşların... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T01:38+0300
2023-04-27T01:38+0300
2023-04-27T01:39+0300
dünya
abd
pras michel
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Grammy ödüllü rap müzisyeni Pras Michel, yabancı kuruluşların fonlarını kullanarak üst düzey ABD'li yetkilileri etkileme planında dahli olduğu suçlamasına maruz kaldı.CNN'in haberinde, Michel'in 2019 yılında yabancılardan aldığı fonlarla bağış yapmak ve maddi gerçekleri gizleme planları yapmakla suçlandığı belirtildi.Habere göre ABD yönetimi Michel'i, seçim kampanyalarına bağışlamak amacıyla yabancı kuruluşlardan ve hesaplardan milyonlarca dolar almakla suçladı. Washington, Michel'in aldığı paraların gerçek kaynaklarını gizlediğini savunuyor.Haberde, eski Başkan Barack Obama'nın 2012'deki kampanyasına hayali bağışçılar aracılığıyla 800 bin dolardan fazla para aktarıldığı iddia edildi.Michel'e ayrıca Trump yönetimini Malezyalı iş insanı Jho Low hakkındaki soruşturmayı düşürmeye ikna etmesi için de para aldı. Habere göre savcılar, Michel'i ayrıca Çin hükümeti adına Çinli bir muhalifin iadesini savunmakla da suçluyor.Söz konusu suçlamanın Michel'e gıyaben yapıldığı ve halihazırda Çin'de olduğu öne sürüldü.
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abd, pras michel
Grammy ödüllü rapçi Pras Michel'e 'yabancı fonlarla siyasete müdahale' suçlaması
01:38 27.04.2023 (güncellendi: 01:39 27.04.2023) Abone ol
Grammy ödüllü rapçi Pras Michel, aralarında eski başkanlar Barack Obama ve Donald Trump'ın da bulunduğu yüksek profilli isimleri, yabancı kuruluşların fonlarını kullanarak etkileme planına dahil olmakla suçlandı.
Grammy ödüllü rap müzisyeni Pras Michel, yabancı kuruluşların fonlarını kullanarak üst düzey ABD'li yetkilileri etkileme planında dahli olduğu suçlamasına maruz kaldı.
CNN'in haberinde, Michel'in 2019 yılında yabancılardan aldığı fonlarla bağış yapmak ve maddi gerçekleri gizleme planları yapmakla suçlandığı belirtildi.
Habere göre ABD yönetimi Michel'i, seçim kampanyalarına bağışlamak amacıyla yabancı kuruluşlardan ve hesaplardan milyonlarca dolar almakla suçladı. Washington, Michel'in aldığı paraların gerçek kaynaklarını gizlediğini savunuyor.
Haberde, eski Başkan Barack Obama'nın 2012'deki kampanyasına hayali bağışçılar aracılığıyla 800 bin dolardan fazla para aktarıldığı iddia edildi.
Michel'e ayrıca Trump yönetimini Malezyalı iş insanı Jho Low hakkındaki soruşturmayı düşürmeye ikna etmesi için de para aldı. Habere göre savcılar, Michel'i ayrıca Çin hükümeti adına Çinli bir muhalifin iadesini savunmakla da suçluyor.
Söz konusu suçlamanın Michel'e gıyaben yapıldığı ve halihazırda Çin'de olduğu öne sürüldü.