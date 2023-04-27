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FSB, Hitler'in intiharına ilişkin yeni arşiv belgeleri yayınladı
FSB, Hitler'in intiharına ilişkin yeni arşiv belgeleri yayınladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Adolf Hitler'in Mayıs 1945'te tutuklanan emir subayı Otto Günsche ile aynı hücrede bulunan eski alay komutanı Artur... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T15:34+0300
2023-04-27T15:37+0300
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Ocak 1943'te esir düştükten sonra Hitler'in emir subayı Günsche ile aynı hücrede kalmaya başlayan Schwarz, Günsche'nin anlattıklarına dayanarak Hitler'in ve Nazi rejiminin son günlerini yazıya dökmüştü.FSB'nin yayınladığı bu belgelere göre Hitler, son günlerinde saat 13.00'e kadar uyuyor, sonra kahvaltı yapıyor, telgraf üzerinde çalışıyor ve toplantılar yapıyordu. Saat 16:30 civarında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Krebs ona cephedeki durumu bildiriyordu ve ardından toplantılar devam ediyordu.21.00-22.00 arası akşam yemeği yendiğini, sonra Hitler'in 00.00'a kadar dinlendiğini ve gece 02.00'den 04.00'e kadar tekrar cephelerdeki duruma ilişkin toplantılar yapıldığını anlatan Schwarz, Hitler'in sabah 07.00'ye kadar çay içip çalışmaya devam ettiğini belirtti.Schwarz'ın Günsche'nin anlattıklarından aktardığına göre 28 Nisan 1945'te Hitler, kendisinden sonraki en güçlü Nazi SS lideri Heinrich Himmler'in Batı Müttefik kuvvetlerine teslim olmayı teklif ettiğini öğrendi. Führer bunu bir ihanet olarak değerlendirdi ve Himmler'in tutuklanmasını emretti.Hitler, esir düşmek, ne diri ne de ölü hiçbir durumda yakalanmak istemediğini ve bu nedenle intihar etmeyi planladığını anlatıyordu.Günsche'nin Hitler'in intihardan hemen önce Eva Braun'la evlenmesinin tek sebebinin Führer'in intihar etmeyi planlaması olduğunu anlattığını söyleyen Schwarz, "Aksi takdirde evlenmezdi çünkü imparatorluğun Führer'i olarak kendisini mistik bir insan olarak görüyordu" diye ekledi.Hitler ve Braun'un 30 Nisan 1945'te birlikte intihar ettiğini anımsatan Schwarz, "Cenazeler acil çıkıştan avluya çıkarıldı, ateşe atıldı, benzin dökülerek yakıldı. Günsche, Hitler'in karısının yüzünü gördü. Bir örtüyle kapalı olduğu için Hitler'in yüzünü görmedi ama bacakları sedyeden dışarı sarkıyordu ve Günsche, Hitler'in botlarını, çoraplarını ve pantolonunu kendinden emin bir şekilde tanıdı" ifadelerini kullandı.FSB'nin daha önce yayınladığı belgelere göre 13 Mayıs 1945'te Sovyet karşı istihbarat örgütü Smerş'in üyeleri, Hitler ve Braun'un cansız bedenlerini Reich Şansölyeliği'nin bahçesinde bulmuş ve yapılan çok sayıda incelemenin ardından cenazelerin ikiliye ait olduğu tespit edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220429/fsb-hitlerin-pilotunun-ifadelerini-ilk-kez-yayinladi--1055951191.html
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fsb, nazi, adolf hitler
fsb, nazi, adolf hitler

FSB, Hitler'in intiharına ilişkin yeni arşiv belgeleri yayınladı

15:34 27.04.2023 (güncellendi: 15:37 27.04.2023)
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Adolf Hitler'in Mayıs 1945'te tutuklanan emir subayı Otto Günsche ile aynı hücrede bulunan eski alay komutanı Artur Schwarz'ın Hitler'in intiharı hakkındaki yazılarını yayınladı.
Ocak 1943'te esir düştükten sonra Hitler'in emir subayı Günsche ile aynı hücrede kalmaya başlayan Schwarz, Günsche'nin anlattıklarına dayanarak Hitler'in ve Nazi rejiminin son günlerini yazıya dökmüştü.

FSB'nin yayınladığı bu belgelere göre Hitler, son günlerinde saat 13.00'e kadar uyuyor, sonra kahvaltı yapıyor, telgraf üzerinde çalışıyor ve toplantılar yapıyordu. Saat 16:30 civarında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Krebs ona cephedeki durumu bildiriyordu ve ardından toplantılar devam ediyordu.

21.00-22.00 arası akşam yemeği yendiğini, sonra Hitler'in 00.00'a kadar dinlendiğini ve gece 02.00'den 04.00'e kadar tekrar cephelerdeki duruma ilişkin toplantılar yapıldığını anlatan Schwarz, Hitler'in sabah 07.00'ye kadar çay içip çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Schwarz'ın Günsche'nin anlattıklarından aktardığına göre 28 Nisan 1945'te Hitler, kendisinden sonraki en güçlü Nazi SS lideri Heinrich Himmler'in Batı Müttefik kuvvetlerine teslim olmayı teklif ettiğini öğrendi. Führer bunu bir ihanet olarak değerlendirdi ve Himmler'in tutuklanmasını emretti.

Hitler, esir düşmek, ne diri ne de ölü hiçbir durumda yakalanmak istemediğini ve bu nedenle intihar etmeyi planladığını anlatıyordu.

Günsche'nin Hitler'in intihardan hemen önce Eva Braun'la evlenmesinin tek sebebinin Führer'in intihar etmeyi planlaması olduğunu anlattığını söyleyen Schwarz, "Aksi takdirde evlenmezdi çünkü imparatorluğun Führer'i olarak kendisini mistik bir insan olarak görüyordu" diye ekledi.

Hitler ve Braun'un 30 Nisan 1945'te birlikte intihar ettiğini anımsatan Schwarz, "Cenazeler acil çıkıştan avluya çıkarıldı, ateşe atıldı, benzin dökülerek yakıldı. Günsche, Hitler'in karısının yüzünü gördü. Bir örtüyle kapalı olduğu için Hitler'in yüzünü görmedi ama bacakları sedyeden dışarı sarkıyordu ve Günsche, Hitler'in botlarını, çoraplarını ve pantolonunu kendinden emin bir şekilde tanıdı" ifadelerini kullandı.
FSB'nin daha önce yayınladığı belgelere göre 13 Mayıs 1945'te Sovyet karşı istihbarat örgütü Smerş'in üyeleri, Hitler ve Braun'un cansız bedenlerini Reich Şansölyeliği'nin bahçesinde bulmuş ve yapılan çok sayıda incelemenin ardından cenazelerin ikiliye ait olduğu tespit edilmişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
DÜNYA
FSB, Hitler'in pilotunun ifadelerini ilk kez yayınladı
29 Nisan 2022, 13:31
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