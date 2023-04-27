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https://sputniknews.com.tr/20230427/finlandiyada-4-siyasi-parti-koalisyon-gorusmeleri-icin-bir-araya-gelecek-1070284371.html
Finlandiya'da 4 siyasi parti koalisyon görüşmeleri için bir araya gelecek
Finlandiya'da 4 siyasi parti koalisyon görüşmeleri için bir araya gelecek
Finlandiya'da 2 Nisan'daki seçimleri birinci sırada tamamlayan Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, gelecek hafta Gerçek Finler Partisi, İsveç... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T19:30+0300
2023-04-27T19:32+0300
dünya
petteri orpo
finlandiya
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Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, Orpo'nun mecliste çoğunluğu sağlayabilmesi için ya eski Başbakan Sanna Marin'in liderliğini üstlendiği Sosyal Demokrat Parti ya da sağcı Gerçek Finler Partisi ile ittifak kurması gerekiyor.Haberde görüşlerine yer verilen Orpo, "Sosyal demokratlar mevcut sorunları çözmek konusunda bizden farklı görüşe sahip. Bu nedenle şu anda müzakerelerde yer almayacaklar" ifadelerini kullandı.Orpo, büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Gelecek hafta Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi ile hükümet kurma müzakerelerine başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.Ekonomi politikalarının uzlaşmayı zorlayan en büyük anlaşmazlık noktası olabileceğini söyleyen Orpo, bütçe kararları üzerinde anlaşmanın "muhtemelen" kolay olmayacağını sözlerine ekledi.Gerçek Finler Partisi'nin lideri Rikka Purra da partisinin çoğunluk hükümeti kurmaya kararlı olduğunu ve müzakere edilemeyecek kadar büyük bir sorun bulunmadığını vurguladı.Seçim sonuçlarıFinlandiya'da genel seçimleri muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20,1 ve eski Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti yüzde 19,9 oy almıştı.Muhtemel dörtlü koalisyon içinde yer alacak İsveç Halk Partisi yüzde 4,3 ve Hristiyan Demokratlar Partisi ise yüzde 4,2 oy almıştı.Sonuçlara göre, 200 sandalyeli Finlandiya parlamentosunda Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti 43, Merkez Parti 23, Yeşil Birliği 13 ve Sol İttifak 11 vekille temsil edilme hakkı kazanmıştı. Ayrıca İsveç Halk Partisi 9 ve Hristiyan Demokratlar Partisi ise 5 milletvekili çıkarmıştı. Kalan sandalyeler ise Merkez Parti, "Movement Now" partileri ile bağımsız adaylar arasında paylaşılmıştı.
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petteri orpo, finlandiya
petteri orpo, finlandiya

Finlandiya'da 4 siyasi parti koalisyon görüşmeleri için bir araya gelecek

19:30 27.04.2023 (güncellendi: 19:32 27.04.2023)
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AP Photo
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Finlandiya'da 2 Nisan'daki seçimleri birinci sırada tamamlayan Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, gelecek hafta Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi ile hükümet kurma müzakerelerine başlanacağını duyurdu.
Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, Orpo'nun mecliste çoğunluğu sağlayabilmesi için ya eski Başbakan Sanna Marin'in liderliğini üstlendiği Sosyal Demokrat Parti ya da sağcı Gerçek Finler Partisi ile ittifak kurması gerekiyor.
Haberde görüşlerine yer verilen Orpo, "Sosyal demokratlar mevcut sorunları çözmek konusunda bizden farklı görüşe sahip. Bu nedenle şu anda müzakerelerde yer almayacaklar" ifadelerini kullandı.
Orpo, büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Gelecek hafta Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi ile hükümet kurma müzakerelerine başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomi politikalarının uzlaşmayı zorlayan en büyük anlaşmazlık noktası olabileceğini söyleyen Orpo, bütçe kararları üzerinde anlaşmanın "muhtemelen" kolay olmayacağını sözlerine ekledi.
Gerçek Finler Partisi'nin lideri Rikka Purra da partisinin çoğunluk hükümeti kurmaya kararlı olduğunu ve müzakere edilemeyecek kadar büyük bir sorun bulunmadığını vurguladı.

Seçim sonuçları

Finlandiya'da genel seçimleri muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20,1 ve eski Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti yüzde 19,9 oy almıştı.
Muhtemel dörtlü koalisyon içinde yer alacak İsveç Halk Partisi yüzde 4,3 ve Hristiyan Demokratlar Partisi ise yüzde 4,2 oy almıştı.
Sonuçlara göre, 200 sandalyeli Finlandiya parlamentosunda Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti 43, Merkez Parti 23, Yeşil Birliği 13 ve Sol İttifak 11 vekille temsil edilme hakkı kazanmıştı. Ayrıca İsveç Halk Partisi 9 ve Hristiyan Demokratlar Partisi ise 5 milletvekili çıkarmıştı. Kalan sandalyeler ise Merkez Parti, "Movement Now" partileri ile bağımsız adaylar arasında paylaşılmıştı.
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