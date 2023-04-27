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SON DAKİKA | Putin: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak
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Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuşuyor
Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Erdoğan'a; MHP lideri Bahçeli, BBP Genel Başkanı Destici ve DSP Genel Başkanı Aksakal eşlik ediyor.Erdoğan törendeki konuşmasında şunları ifade etti:Bakan Dönmez: Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştuEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı konuşmada ilk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS'nin nükleer tesis statüsüne kavuştuğunu bildirdi.
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recep tayyip erdoğan, akkuyu, vladimir putin, mersin, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
recep tayyip erdoğan, akkuyu, vladimir putin, mersin, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuşuyor

16:24 27.04.2023 (güncellendi: 16:58 27.04.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritErdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor
Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Erdoğan'a; MHP lideri Bahçeli, BBP Genel Başkanı Destici ve DSP Genel Başkanı Aksakal eşlik ediyor.
Erdoğan törendeki konuşmasında şunları ifade etti:
Ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa, dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.
Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır.
Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi 'yeşil enerji' kabul ederek, tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmenin parçası haline getirdik.
Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.
Rusya'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesi için, milletim adına teşekkür ediyorum.

Bakan Dönmez: Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı konuşmada ilk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS'nin nükleer tesis statüsüne kavuştuğunu bildirdi.
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