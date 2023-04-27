Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuşuyor
16:24 27.04.2023 (güncellendi: 16:58 27.04.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritErdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Erdoğan'a; MHP lideri Bahçeli, BBP Genel Başkanı Destici ve DSP Genel Başkanı Aksakal eşlik ediyor.
Erdoğan törendeki konuşmasında şunları ifade etti:
Ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa, dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.
Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır.
Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi 'yeşil enerji' kabul ederek, tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmenin parçası haline getirdik.
Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.
Rusya'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesi için, milletim adına teşekkür ediyorum.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor https://t.co/YH0iJivbSW— AA Canlı (@AACanli) April 27, 2023
Bakan Dönmez: Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı konuşmada ilk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS'nin nükleer tesis statüsüne kavuştuğunu bildirdi.