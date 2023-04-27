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https://sputniknews.com.tr/20230427/egm-polis-meslek-egitim-merkezlerine-10-bin-ogrenci-alimi-yapilacagini-duyurdu-1070291100.html
EGM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 10 bin öğrenci alımı yapılacağını duyurdu
EGM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 10 bin öğrenci alımı yapılacağını duyurdu
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Polis Akademisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacağı açıklandı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
polis meslek eğitim merkezi (pomem)
polis
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Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik ön başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak.Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci adayları için 1 Mayıs'ta başlayacak ön başvuru süreci, 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar sınav ücreti ödemeyecek.30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), polis meslek eğitim merkezi (pomem), polis
emniyet genel müdürlüğü (egm), polis meslek eğitim merkezi (pomem), polis

EGM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 10 bin öğrenci alımı yapılacağını duyurdu

22:09 27.04.2023 (güncellendi: 22:10 27.04.2023)
© AApolis
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Polis Akademisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacağı açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik ön başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak.
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci adayları için 1 Mayıs'ta başlayacak ön başvuru süreci, 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar sınav ücreti ödemeyecek.
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
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