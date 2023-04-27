https://sputniknews.com.tr/20230427/diyarbakirda-98-stkdan-gozaltilara-tepki-demokratik-ve-adil-bir-secim-sureci-istiyoruz-1070268140.html

Diyarbakır’da 98 STK’dan gözaltılara tepki: Demokratik ve adil bir seçim süreci istiyoruz

Diyarbakır’da 98 STK’dan gözaltılara tepki: Demokratik ve adil bir seçim süreci istiyoruz

Diyarbakır’da bulunan ve aralarında sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikaların da bulunduğu 98 kurum ve kuruluş, Diyarbakır merkezli 128 kişinin... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T15:08+0300

2023-04-27T15:08+0300

2023-04-27T15:08+0300

türkiye

diyarbakır

gözaltı

stk

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Diyarbakır’da faaliyet yürüten ve aralarında sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikaların da bulunduğu 98 kurum ve kuruluş, Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen ve 128 kişinin gözaltına alındığı operasyona tepki gösterdi. Ortak yapılan açıklamada Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (DESOB), Diyarbakır Ticaret Borsası, İHD, Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD), Diyarbakır Tabipler Odası, KESK Diyarbakır Şubeler Platformu, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD), Güneydoğu Tekstil San. İş İnsanları Der (GÜNTİAD) gibi kurumların imzası bulunuyor.‘Seçim sürecinde yapılan gözaltılar, endişeye yol açmıştır’Aralarında gazeteci, avukat ve sanatçılarında bulunduğu gözaltılara dikkat çekilen açıklamada “14 Mayısta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri Seçimine 19 gün gibi kısa bir süre kalmışken ve seçim propagandalarının yoğunlaştığı bir dönemde yapılan gözaltılar, adil ve dürüst seçim ilkesi ve seçim güvenliği açısından başta kentimizde olmak üzere ülke genelinde endişeye yol açmıştır. Türkiye’de, temel hak ve özgürlüklerin son derece keyfî bir biçimde müdahale edildiği; avukatlar, hak savunucuları, siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar ve sivil toplum örgütlerinin yargı eliyle hedef alındığı ve ceza tehditlerine maruz bırakıldığı süreçlere sıklıkla tanıklık etmekteyiz” denildi.‘Tüm partiler ve adayların eşit fırsatlara sahip olması seçimlerin meşruiyeti için temel kriterdir’“Özellikle seçim kampanyası döneminde, yargı eliyle oluşturulan taciz ve engellemeler seçim güvenliğine ilişkin kaygılarımızı maalesef daha da artırmaktadır” ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamında “Ayrımsız, her seçmenin seçimlerle ilgili bilgiye eşit erişimi ve hiçbir baskı ve zorlama ile karşılaşmadan özgür iradesi ile oy kullanması, seçimlere katılacak tüm partiler ve adayların eşit fırsatlara sahip olması seçimlerin meşruiyeti için temel kriterdir. Devlet, tüm siyasi aktörler ve medya organları kampanya döneminde insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı olmalı ve seçim atmosferinin demokratik ve adil bir sürecin oluşması için çaba harcamalıdır” denildi.‘Gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı’Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Seçim sürecinin güvenilirliğini ve kamuoyunun sürece duyduğu güveni artırmak için yetkili makamlar, adaylar da dahil olmak üzere, devlet görevlilerinin makamlarını seçimle ilgili amaçları doğrultusunda avantaj sağlamak adına kullanmamaları gerekir. Demokratik ve adil seçimler için sorumluları görevlerini yapmaya davet ediyor ve hepimizin hiçbir ayrımcılığa uğramadan, seçme ve seçilme hakkını daha etkin ve daha eşit kullanabileceğimiz demokratik seçimler için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle aşağıda imzası olan sivil toplum örgütü, meslek ve iş örgütleri olarak seçime yakın bir süreçte başlatılan ve gözaltılara konu soruşturmanın yarattığı kaygıları gidermek adına; soruşturmanın hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını bekliyoruz.”

türkiye

diyarbakır

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2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, gözaltı, stk