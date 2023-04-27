https://sputniknews.com.tr/20230427/disislerinden-erivanda-nemesis-aniti-acilmasina-kinama-1070243030.html
Dışişleri'nden Erivan’da 'Nemesis Anıtı' açılmasına kınama
Dışişleri'nden Erivan’da 'Nemesis Anıtı' açılmasına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da “Nemesis Anıtı”nın açılmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bu utanç verici anıtın açılması, 31... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T01:00+0300
2023-04-27T01:00+0300
2023-04-27T01:00+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
ermenistan
erivan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan "Nemesis Anıtı" hakkında yazılı açıklama yapıldı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanı sıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen 'Nemesis Anıtı'nın Erivan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir” ifadeleri kullanıldı.'Bu tür provokatif adımlar normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir'Gelişmelerin normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceği vurgulanan açıklamada, “Bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzı da, tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir” denildi.
türkiye
ermenistan
erivan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1f/1050335754_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6544b1f624b9865966ff748014536ba5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı, ermenistan, erivan
dışişleri bakanlığı, ermenistan, erivan
Dışişleri'nden Erivan’da 'Nemesis Anıtı' açılmasına kınama
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da “Nemesis Anıtı”nın açılmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir” denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan "Nemesis Anıtı" hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanı sıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen 'Nemesis Anıtı'nın Erivan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir” ifadeleri kullanıldı.
'Bu tür provokatif adımlar normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir'
Gelişmelerin normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceği vurgulanan açıklamada, “Bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzı da, tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir” denildi.