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Dışişleri'nden Erivan’da 'Nemesis Anıtı' açılmasına kınama
Dışişleri'nden Erivan’da 'Nemesis Anıtı' açılmasına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da “Nemesis Anıtı”nın açılmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bu utanç verici anıtın açılması, 31... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T01:00+0300
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türkiye
dışişleri bakanlığı
ermenistan
erivan
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan "Nemesis Anıtı" hakkında yazılı açıklama yapıldı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanı sıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen 'Nemesis Anıtı'nın Erivan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir” ifadeleri kullanıldı.'Bu tür provokatif adımlar normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir'Gelişmelerin normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceği vurgulanan açıklamada, “Bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzı da, tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir” denildi.
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dışişleri bakanlığı, ermenistan, erivan

Dışişleri'nden Erivan’da 'Nemesis Anıtı' açılmasına kınama

01:00 27.04.2023
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da “Nemesis Anıtı”nın açılmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir” denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan "Nemesis Anıtı" hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanı sıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen 'Nemesis Anıtı'nın Erivan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir” ifadeleri kullanıldı.

'Bu tür provokatif adımlar normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir'

Gelişmelerin normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceği vurgulanan açıklamada, “Bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzı da, tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir” denildi.
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