https://sputniknews.com.tr/20230427/cumhur-ittifaki-liderlerinden-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-ziyareti-1070282871.html

Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti

Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti

Cumhur İttifakı liderleri Bahçeli, Destici ve Aksakal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Erdoğan liderlerle fotoğraf... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T18:38+0300

2023-04-27T18:38+0300

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recep tayyip erdoğan

politika

geçmiş olsun

ziyaret

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal (DSP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, liderler de eşlik etti.Toplantının ardından liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle çektirdiği fotoğrafta, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gönderdiği 41 gül de yer aldı.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, geçmiş olsun, ziyaret