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Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti
Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti
Cumhur İttifakı liderleri Bahçeli, Destici ve Aksakal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Erdoğan liderlerle fotoğraf... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T18:38+0300
2023-04-27T18:39+0300
recep tayyip erdoğan
politika
geçmiş olsun
ziyaret
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal (DSP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, liderler de eşlik etti.Toplantının ardından liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle çektirdiği fotoğrafta, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gönderdiği 41 gül de yer aldı.
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recep tayyip erdoğan, geçmiş olsun, ziyaret
recep tayyip erdoğan, geçmiş olsun, ziyaret

Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti

18:38 27.04.2023 (güncellendi: 18:39 27.04.2023)
© Fotoğraf : MHPCumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti
Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© Fotoğraf : MHP
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Cumhur İttifakı liderleri Bahçeli, Destici ve Aksakal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Erdoğan liderlerle fotoğraf çektirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal (DSP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, liderler de eşlik etti.
Toplantının ardından liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle çektirdiği fotoğrafta, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gönderdiği 41 gül de yer aldı.
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