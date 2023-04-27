https://sputniknews.com.tr/20230427/cin-rusya-ukrayna-krizinin-yeni-arabulucu-aktoru-mu-oluyor-1070272119.html

Çin, Rusya-Ukrayna krizinin yeni arabulucu aktörü mü oluyor?

Çin, Rusya-Ukrayna krizinin yeni arabulucu aktörü mü oluyor?

Pekin’in Ukrayna krizinin çözümü için 12 maddelik önerisini yayımlaması, Şi-Zelenskiy telefon görüşmesi Çin’in arabulucu olarak sürece dahil olma ihtimalini... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T18:43+0300

2023-04-27T18:43+0300

2023-04-27T19:22+0300

görüş

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vladimir zelenskiy

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

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Rusya-Ukrayna krizinde hem sahada sıcak temas hem de barış müzakerelerine yönelik adımlar devam ediyor. Rusya ile her alanda ilişkilerini geliştiren Çin, son dönemdeki girişimleri ile yeni aktör olma yolunda ilerliyor.Çin Dışişleri Bakanlığı, 24 Şubat 2022’de başlayan özel askeri operasyonun birinci yıl dönümünde 12 maddelik çözüm önerisi açıklamıştı.Bunun ardından ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 20-22 Mart'ta Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birçok defa bir araya gelerek uzun görüşmeler yapmıştı. Cinping, Moskova'yı ziyaretinde Ukrayna sorununa siyasi çözüm çağrısında bulunmuş; ziyarette, Pekin ile Moskova arasında stratejik işbirliğinin küresel boyutta genişletilmesine vurgu yapmıştı.Ve nihayetinde Kiev yönetiminin uzun zamandır alenen talep ettiği ve gerçekleşmesi için arabulucuları seferber ettiği telefon görüşmesi sonunda gerçekleşti. Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna özel harekatını başlatmasından beri ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.İki lider arasında yaklaşık bir saat süren bu ilk temasın ardından Ukrayna 2021’den sonra ilk defa Çin’e büyükelçi atadığını duyurdu. Bu isim eski Stratejik Sanayiler Bakanı Pavlo Ryabkin oldu.Eski Moskova Büyükelçisi Hui Çin’in özel temsilcisi olduÇin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede, diyalog ve müzakerelerin sorunun çözümü için tek geçerli yol olduğunu vurgulayarak "Akılcı fikirler ve sesler yükselişteyken fırsatı değerlendirmek ve krizin siyasi çözümü için elverişli koşulları oluşturmak önem taşıyor" dedi.Çin'in Ukrayna krizinde daima barışın yanında olduğunu, temel tutum olarak barış görüşmelerini teşvik ettiğini söyleyen Şi, Çin'in, krizin siyasi çözümü için görüşmeler yürütmek üzere, Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'yi Ukrayna ve diğer ülkelere göndereceğini belirtti. Şi, özel temsilci ve heyetinin, "tüm taraflarla derin iletişimde bulunacağını" kaydetti.Çin'in görüşmeler için görevlendirdiği Avrasya İşleri Temsilcisi Li Hui, 2009-2019 yıllarında Moskova Büyükelçiliği yapmıştı.Zelenskiy: Toprak tavizlerinin verildiği bir barış olamazZelenskiy ise Çin’in barışı yeniden sağlama ve krizi diplomatik yollarla çözme konusundaki önemli rolünü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Telegram hesabından bir paylaşımda bulunan Zelenskiy, bir saat süren görüşmeden özellikle adil ve sürdürülebilir barışın tesisini hedefleyen olası işbirliği yolları üzerinde durduklarını anlatarak "Toprak tavizlerinin verildiği bir barış olamaz" dedi.Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 1991 yılındaki sınırlar dahilinde yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.Kremlin: Putin ve Cinping 1991 sınırlarını istişare etmediKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise 21 Mart'ta Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönmesini istişare etmediğini söyledi.Peskov, Şi-Zelenskiy görüşmesinin Ukrayna'daki çatışmanın sonunu yaklaştırma olasılığı hakkındaysa "Ukrayna'daki çatışmanın sonunu ve Rusya'yı koyduğu tüm hedeflere yaklaştırabilecek her şeyi memnuniyetle karşılamaya hazırız" ifadelerini kullandı.Rusya ve Çin'in barışa yönelik vizyonlarının "genel olarak uyum içinde" olduğunu ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da halen barış müzakerelerinin yürütülememesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğunu ifade etti.Zaharova, "Kiev rejimi, bugüne dek Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik çözümüne ilişkin anlamlı girişimlere yanıt vermedi. Nadiren müzakerelere mutabık olduklarında gerçekçi olmayan talepleri şart olarak öne sürdü" diye konuştu.Pekin’in 12 maddelik barış planında neler var?'Çin'in Ukrayna Krizinde Siyasi Çözüme Dair Tutumu' başlıklı belgede, barış müzakerelerinin krizi çözebilecek tek geçerli yol olduğuna vurgu yaparak durumun kontrolden çıkmasını önleyecek adımlar atılması çağrısı yapıldı. Maddelerin ana başlıkları şu şekilde oldu:ABD ve Avrupa ne dedi?Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cinping-Zelenskiy görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken savaşı bitirecek muhtemel bir barış teklifini, Ukrayna halkı onay verdiği ve adil olduğu sürece destekleyeceklerinin altını çizdi.Kirby, “ABD'nin savaşın sona ermesinden yana olduğunu, bunun için Rus güçlerinin derhal ülkene çekilmesi gerektiğini, buna dair henüz işaret görülmediğini” ifade etti.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula vonder Leyen'in Sözcüsü Eric Mamer de yaptığı açıklamada, telefon görüşmesini, "uzun süredir geciken önemli bir ilk adım" olarak niteleyerek Çin'in BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak krizin çözümü için ağırlığını koyması gerektiğini vurguladı. Mamer, "Çin liderliği, adil bir barış zemini için Rusya'yı saldırganlığından vazgeçmeye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamaya ve egemenliğine saygı göstermeye ikna etmeli" ifadelerini kullandı.‘Daha aktif arabulucu rolü oynayan bir Çin realitesi görüyoruz’Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Asya-Pasifik Uzmanı Mustafa Cem Koyuncu, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Pekin’in sunduğu yol haritasına baktığımızda; Çin’in ülkelerin toprak bütünlüğüne yaptığı vurgu ve ayrıca Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarına getirdiği eleştiri, bir tarafı destekleme mesajından ziyade; daha kapsayıcı ve uzun dönemli bir duruş olarak değerlendirilmelidir” diyerek şunları söyledi:‘Pekin attığı son adımla önemli bir liderlik örneği sergilemek istiyor’“Avrupa’nın mevcut durumunu da bilen Pekin, attığı son adımla bir taraftan önemli bir liderlik örneği sergilemek isterken; diğer taraftan kendisinden beklentileri de arttırmıştır. Ancak mevcut parametreler değerlendirildiğinde Çin’in çabalarının olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağını kestirmek kolay değildir. Zira savaşan tarafların beklentilerinde ciddi farklar vardır” diye devam eden Koyuncu, şunları ekledi:

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https://sputniknews.com.tr/20230427/kremlin-putin-ve-si-ukraynanin-1991-sinirlarina-donmesini-istisare-etmedi-1070265386.html

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