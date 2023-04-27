https://sputniknews.com.tr/20230427/chp-secim-irtibat-burosuna-saldiran-6-kisi-gozaltinda-1070260647.html

CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldıran 6 kişi gözaltında

CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldıran 6 kişi gözaltında

CHP'nin Ataşehir'deki Seçim İrtibat Bürosu'nda 19 Nisan tarihinde flamaları kesen, camlara zarar veren ve havaya kurusıkı silahla ateş eden 6 kişi gözaltına... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T13:01+0300

2023-04-27T13:01+0300

2023-04-27T13:01+0300

politika

chp

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070260701_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_e16ae6a48eaae021188c79c0421c2d5a.jpg

Şüpheliler M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G'nin olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte gözaltına alınırken, yapılan arşiv incelemesinde M.E.D., S.B. VE C.S.B.'nin çeşitli suçlardan sabıka kaydı oldu tespit edildi.Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.19 Nisan'da CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbarının alındığı açıklanmıştı.Güvenlik güçlerinin incelemelerine göre 6 kişinin parti flamalarını kesip camlara yazı yazdığı, plakasız bir motosikletteki iki şüpheli de havaya ateş ettiği belirlenmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, saldırı