https://sputniknews.com.tr/20230427/chp-secim-irtibat-burosuna-saldiran-6-kisi-gozaltinda-1070260647.html
CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldıran 6 kişi gözaltında
CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldıran 6 kişi gözaltında
CHP'nin Ataşehir'deki Seçim İrtibat Bürosu'nda 19 Nisan tarihinde flamaları kesen, camlara zarar veren ve havaya kurusıkı silahla ateş eden 6 kişi gözaltına... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T13:01+0300
2023-04-27T13:01+0300
2023-04-27T13:01+0300
politika
chp
saldırı
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Şüpheliler M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G'nin olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte gözaltına alınırken, yapılan arşiv incelemesinde M.E.D., S.B. VE C.S.B.'nin çeşitli suçlardan sabıka kaydı oldu tespit edildi.Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.19 Nisan'da CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbarının alındığı açıklanmıştı.Güvenlik güçlerinin incelemelerine göre 6 kişinin parti flamalarını kesip camlara yazı yazdığı, plakasız bir motosikletteki iki şüpheli de havaya ateş ettiği belirlenmişti.
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chp, saldırı
CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldıran 6 kişi gözaltında
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CHP'nin Ataşehir'deki Seçim İrtibat Bürosu'nda 19 Nisan tarihinde flamaları kesen, camlara zarar veren ve havaya kurusıkı silahla ateş eden 6 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G'nin olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte gözaltına alınırken, yapılan arşiv incelemesinde M.E.D., S.B. VE C.S.B.'nin çeşitli suçlardan sabıka kaydı oldu tespit edildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
19 Nisan'da CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbarının alındığı açıklanmıştı.
Güvenlik güçlerinin incelemelerine göre 6 kişinin parti flamalarını kesip camlara yazı yazdığı, plakasız bir motosikletteki iki şüpheli de havaya ateş ettiği belirlenmişti.