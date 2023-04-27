https://sputniknews.com.tr/20230427/business-insider-rusya-f-16-savas-ucaklarinin-ukraynadaki-hava-uslerine-inmesine-izin-vermeyecek-1070290559.html

Business Insider: Rusya, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'daki hava üslerine inmesine izin vermeyecek

Business Insider: Rusya, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'daki hava üslerine inmesine izin vermeyecek

ABD'nin Kiev'e F-16 savaş uçakları gönderme kararı alması durumunda Rusya'nın Ukrayna'daki hava üslerini henüz F-16'lar gelmeden imha edeceği belirtildi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T21:55+0300

2023-04-27T21:55+0300

2023-04-27T21:57+0300

ukrayna krizi

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Business Insider muhabiri Michael Peck, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardım kapsamında Kiev'e F-16 savaş uçakları gönderme kararı vermesi halinde, Amerikan uçaklarının nasıl bir akıbetle karşılaşacağını yazdı.Ukrayna'daki eski, Sovyet tarzı pistlerin F-16'lar için risk teşkil etmeyecek şekilde hazır hale getirilmesi amacıyla yapılması gereken çok iş olduğunu kaydeden Peck, Ukrayna'daki birçok hava üssünün F-16'ların tam yükle hızlanması için çok kısa olduğuna dikkat çekti.Ukrayna'nın bu pistleri onaracağını ve belki de genişleteceğini söyleyen Peck, "Ancak tüm bunlar, Rus uyduları tarafından çok net biçimde görülebiliyor. Ukrayna'nın tüm hava üsleri, Rus balistik ve kruz füzelerinin kesinlikle menzili içinde bulunuyor ve şimdiye dek bu tesisler, Ukrayna'nın hava unsurları tarafından ciddi bir tehdit oluşturulmadığı için vurulmadı" ifadelerini kullandı.Peck, olası bir karar halinde Rusya'nın Ukrayna'daki hava üslerini F-16'lar ulaşmadan imha edeceğini vurguladı.Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 12 Nisan'da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde Ukrayna’ya F-15 ve F-16 savaş uçağı verilmesi talebinde bulunmuştu.Kiev'in savaş uçağı talebi, son olarak 21 Nisan'da ABD'ye ait Almanya'daki Ramstein hava üssünde 50'den fazla ülkenin savunma bakanının katılımıyla yapılan Ukrayna Temas Grubu toplantısında ele alınmıştı.NATO üyelerinin Ukrayna'ya farklı tipte uçak tedarikini tartıştığını aktaran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Jetler konusunda, müttefikler teslim etti, Polonya MiG-29'ları teslim etti. Diğer jet türleri hakkında da devam eden bir tartışma var" demişti.NATO üyelerinden bazısı Ukrayna'ya ellerindeki Sovyet dönemi savaş uçaklarını gönderdi. Ancak Kiev'in talep ettiği ABD yapımı F-16 gibi modern savaş uçağı taahhüt eden henüz çıkmadı. Kiev'in Batılı destekçileri, Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanılabileceği endişesi nedeniyle uzun menzilli füze göndermekte de isteksiz davrandı.

https://sputniknews.com.tr/20230412/ukraynadan-abdye-f-15-ve-f-16-savas-ucagi-talebi-1069599886.html

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