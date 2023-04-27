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https://sputniknews.com.tr/20230427/brukselde-egitim-sistemini-protesto-eden-ogretmenler-greve-gitti-1070274473.html
Brüksel'de eğitim sistemini protesto eden öğretmenler greve gitti
Brüksel'de eğitim sistemini protesto eden öğretmenler greve gitti
Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğretmenler, eğitim sistemindeki olumsuzlukları protesto etmek için grev yaptı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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Sosyalist, Liberal ve Hristiyan sendikaların çağrısıyla birkaç bin öğretmen, hükümetin kendilerini 'değerlendirmeye' almasını öngören düzenlemeye karşı çıkarak aşırı iş yükü, sınıf başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı, tahsis edilen kaynakların eksikliği ve psikolojik desteğin yetersizliğini protesto etmek için yerel saatle 09.30'da Midi Tren İstasyonu önünde toplandı.Mavi ve kırmızı giyimli göstericiler, Liberal Parti Genel Merkezi önünde durarak slogan attı.Grup, Merkez Tren İstasyonu yakınındaki Albertin Meydanı'nda bekleyen yeşil giyimli Hristiyan sendika mensuplarıyla birleşti.Öğretmenler, "Nefes almamıza izin verin" sloganı atarak hükümet binasına yürüdü.Protesto ve grev, eğitimin ve kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımın aksamasına neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230425/almanyada-iki-havalimanindaki-uyari-grevlerinden-dolayi-300un-uzerinde-ucus-iptal-oldu-1070136412.html
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brüksel, belçika, avrupa, grev, protesto, öğretmen
brüksel, belçika, avrupa, grev, protesto, öğretmen

Brüksel'de eğitim sistemini protesto eden öğretmenler greve gitti

16:27 27.04.2023 (güncellendi: 16:28 27.04.2023)
© AABelçika'nın başkenti Brüksel'de öğretmenler, eğitim sistemindeki olumsuzlukları protesto etmek için grev yaptı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğretmenler, eğitim sistemindeki olumsuzlukları protesto etmek için grev yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğretmenler, eğitim sistemindeki olumsuzlukları protesto etmek için grev yaptı.
Sosyalist, Liberal ve Hristiyan sendikaların çağrısıyla birkaç bin öğretmen, hükümetin kendilerini 'değerlendirmeye' almasını öngören düzenlemeye karşı çıkarak aşırı iş yükü, sınıf başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı, tahsis edilen kaynakların eksikliği ve psikolojik desteğin yetersizliğini protesto etmek için yerel saatle 09.30'da Midi Tren İstasyonu önünde toplandı.
Mavi ve kırmızı giyimli göstericiler, Liberal Parti Genel Merkezi önünde durarak slogan attı.
Grup, Merkez Tren İstasyonu yakınındaki Albertin Meydanı'nda bekleyen yeşil giyimli Hristiyan sendika mensuplarıyla birleşti.
Öğretmenler, "Nefes almamıza izin verin" sloganı atarak hükümet binasına yürüdü.
Protesto ve grev, eğitimin ve kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımın aksamasına neden oldu.
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