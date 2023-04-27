https://sputniknews.com.tr/20230427/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-aciklandi-1070258202.html
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında lider Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçın hakemi açıklandı... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T12:12+0300
2023-04-27T12:12+0300
2023-04-27T12:22+0300
spor
hakem
beşiktaş
galatasaray
futbol
derbi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065077606_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_67d60a29339b98d46cffa674ef6d14ad.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:Yarın:20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu29 Nisan Cumartesi:16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek30 Nisan Pazar:19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan1 Mayıs Pazartesi:20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan
https://sputniknews.com.tr/20230407/jorge-jesustan-besiktas-derbisinde-ali-koc-ile-tartistigi-iddialarina-yanit-1069325058.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065077606_86:0:734:486_1920x0_80_0_0_e2ea301e135278f88b2c4711387c85a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakem, beşiktaş, galatasaray, futbol, derbi
hakem, beşiktaş, galatasaray, futbol, derbi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
12:12 27.04.2023 (güncellendi: 12:22 27.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında lider Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçın hakemi açıklandı. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan