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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında lider Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçın hakemi açıklandı... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T12:12+0300
2023-04-27T12:22+0300
spor
hakem
beşiktaş
galatasaray
futbol
derbi
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:Yarın:20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu29 Nisan Cumartesi:16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek30 Nisan Pazar:19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan1 Mayıs Pazartesi:20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan
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hakem, beşiktaş, galatasaray, futbol, derbi
hakem, beşiktaş, galatasaray, futbol, derbi

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

12:12 27.04.2023 (güncellendi: 12:22 27.04.2023)
© AAKadın Hakem - Sarı Kart
Kadın Hakem - Sarı Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında lider Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçın hakemi açıklandı. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Nisan Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
30 Nisan Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan
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