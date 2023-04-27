https://sputniknews.com.tr/20230427/bekir-bozdag-saglik-sisteminde-ak-parti-iktidarina-kadar-adi-konulmamis-bir-kast-sistemi-vardi-1070294091.html

Bakan Bozdağ: Sağlık sisteminde AK Parti iktidarına kadar adı konulmamış bir kast sistemi vardı

Bakan Bozdağ: Sağlık sisteminde AK Parti iktidarına kadar adı konulmamış bir kast sistemi vardı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti iktidarlarına kadar adı konulmamış bir kast sisteminin bulunduğunu, işçinin, memurun, serbest çalışanın ayrı uygulamaya... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T23:08+0300

2023-04-27T23:08+0300

2023-04-27T23:08+0300

2023 türkiye seçimleri

bekir bozdağ

sağlık

şanlıurfa

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Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Sağlık-Sen Şube Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen programda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.Burada yaptığı konuşmada, son 20 yılda sağlıkta büyük değişim yaşandığını ifade eden Bozdağ, bu alanda AK Parti iktidarlarına kadar adı konulmamış bir kast sisteminin bulunduğunu, işçinin, memurun, serbest çalışanın ayrı uygulamaya tabi tutulduğunu belirtti.Bekir Bozdağ, "Sağlık sisteminde ülkenin cumhurbaşkanıyla benim işçi kardeşimi aynı güvence içinde ele alan eşitliği lafta değil, kağıtta değil, bir fiil hayata geçiren adımı attık." ifadesini kullandı.Önceki dönemlerde tedavi olmak için arabasını, traktörünü satan vatandaşların olduğunu anlatan Bozdağ, bu dönemlerin kapandığını vurguladı.Şehir hastanelerinin de Türkiye'de yeni bir anlayışı hayata geçirdiğini aktaran Bozdağ, yeni dönemde sağlık alanında daha ileri gidileceğini kaydetti.Türkiye'nin istikrarının önemli olduğunu ifade eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak ilk turda seçileceğini söyledi.Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızı zayıflatmak, onun parlamentodaki desteğini azaltmak, onun gücünü almak anlamına gelir. Cumhurbaşkanımızı, parlamentoda da arkasına daha büyük destek koyarak daha güçlü yapacağız. Onu yalnız bırakmayacağız, parlamentoda da bırakmayacağız, Külliye'de de bırakmayacağız. Dünyanın hiçbir yerinde de onu yalnız bırakmayacağız. Vakit, hesapları, oyunları bozma vaktidir. 14 Mayıs yeni bir başlangıç olacaktır." diye konuştu.Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

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