https://sputniknews.com.tr/20230427/bddkdan-yerli-elektrikli-arac-kredi-limitlerine-yeni-duzenleme-1070288508.html

BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme

BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi. Buna göre, fiyatı 900 bin liraya kadar... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T20:48+0300

2023-04-27T20:48+0300

2023-04-27T20:59+0300

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

ekonomi

kredi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.Kurumun aldığı karara göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.NTV'nin haberine göre 900 bin lira ile 1,8 milyon TL arası araçlarda yüzde 50 oranında kredi ve 36 ay vade, 1,8 ile 2,2 milyon TL arası araçlarda yüzde 30 kredi ve 24 ay vade, 2,2 ile 2,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 20 kredi, 12 ay vade kullanabilecek.

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Sputnik Türkiye

bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi