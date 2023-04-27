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https://sputniknews.com.tr/20230427/bddkdan-yerli-elektrikli-arac-kredi-limitlerine-yeni-duzenleme-1070288508.html
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi. Buna göre, fiyatı 900 bin liraya kadar... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T20:48+0300
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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kredi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.Kurumun aldığı karara göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.NTV'nin haberine göre 900 bin lira ile 1,8 milyon TL arası araçlarda yüzde 50 oranında kredi ve 36 ay vade, 1,8 ile 2,2 milyon TL arası araçlarda yüzde 30 kredi ve 24 ay vade, 2,2 ile 2,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 20 kredi, 12 ay vade kullanabilecek.
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi

BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme

20:48 27.04.2023 (güncellendi: 20:59 27.04.2023)
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi. Buna göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.
Kurumun aldığı karara göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.
NTV'nin haberine göre 900 bin lira ile 1,8 milyon TL arası araçlarda yüzde 50 oranında kredi ve 36 ay vade, 1,8 ile 2,2 milyon TL arası araçlarda yüzde 30 kredi ve 24 ay vade, 2,2 ile 2,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 20 kredi, 12 ay vade kullanabilecek.
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